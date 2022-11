Premiile Internetics 2007 - Basescu impusca mai multe premii

Joi seara au fost acordate premiile pentru Internetul romanesc, pentru 2007, in cadrul unei ceremonii desfasurate in Clubul Bamboo din Bucuresti.

Juriile specializate Web Graphic, Web Space si Web Promo i-au desemnat pe cei mai buni dintre participantii din 2007, stabilind pentru a-l saptelea un clasament al online-ului romanesc.

Web Graphic

Premiul cel mare a fost luat de site-ul Babel Communications (www.babel.ro), realizat de agentia... Babel Communications. Au mai fost acordate in cadrul acestei competitii premiile "Internetics Icon": Site-uri Experimente - "DJ Speak" (www.djspeak1.com), autor Daniel Moisa si client Stefan Sprianu; Site-uri Corporate - "Site Babel Communications" (www.babel.ro), autor si client Babel Communications;

Site-uri - Produse de consum rapid "Diamantele Chio" (www.diamantelechio.ro), autor - Activision Marketing SRL, client - Intersnack Romania; Site-uri Divertisment si cultura "48h.anonimtm.ro" (www.48h.anonimtm.ro), autor desero, client anonimTM si "Clandestino" (www.clandestino.ro), autor Igu, client Clandestino.ro.

- Cele mai bune site-uri, premiate la festivalul Internetics 2007

- 360 de lucrari, inscrise la festivalul Internetics 2007

Web Space

In cadrul acestei competitii au fost acordate urmatoarele premii "Internetics Icon": Site-uri Afaceri "Mediafax Sistem corporativ de distribuire de informatii B2B" (www.mediafax.biz), autor TreeWorks, client Mediafax; Site-uri Arta "LiterNet" (www.liternet.ro), autor si client "LiterNet"; Site-uri Divertisment si timp liber "Trilulilu" (www.trilulilu.ro), autor si client "Trilulilu"; Site-uri Lifestyle "Mami online" (www.mami.ro), autor GreenPixel, client Sanoma Hearst Romania; Site-uri Sanatate ROmedic / Ghid Medical Online (www.romedic.ro), autor Racheriu Dragos, client Smart Line Design;

Site-uri Sport "Sport.ro" (www.sport.ro), autor MediaPro Interactiv, client- Pro TV; Site-uri Stiinta si tehnologie "National Geographic" (www.natgeo.ro), autor Green Pixel, client Sanoma Hearst Romania; Site-uri Stiri "Site Mediafax" (www.mediafax.ro), autor MediaPro Interactiv, client Mediafax; Servicii online Financiare "FinZoom" (www.finzoom.ro), autor - FinZoom Financial Services, client - SC FinZoom Financial Services SRL;

Servicii online Magazine Online "FunGift.ro Magazin online de cadouri" (www.fungift.ro), autor - Creative-Design.ro, client FunGift SRL; Servicii Online Diverse "No Prime Time" (www.noprimetime.com), autor si client Tree Works; Bloguri Personale "The Panoblogus" (www.csvd.ro/panoblog/), autor - Andrei Zdetovetchi si "Primele o mie si una de nopti" (http://omieuna.blogspot.com/), autor - Andreea Demirgian.

Premiul "Publisherul Anului", acordat in premiera in 2007, a fost acordat MediaPro Interactiv, care a acumulat punctajul cel mai mare in cadrul competitiei Web Space. Urmatorii clasati au fost: Sanoma Hearst Romania, Grupul Realitatea Catavencu, Mediafax si Unlimited Sport Media.

Premium Microsoft pentru Inovatie a fost acordat "Joobs.ro - joburi IT" (www.joobs.ro), autor Grayn Solutions, in timp ce Premiul Microsoft pentru User Experience a revenit lucrarii "Vreau credit!" (www.vreaucredit.ro), autor F5 Solutions, client Alvigo.

Web Promo

Au fost acordate doua premii "Best of Show": "Campania Ziua Barbatului", autor iLeo, client InBev, si "Arata-le ca tu ai puterea", autor Webstyler, client Traian Basescu.

Juriul, prezidat de Orlando Nicoara, a acordat si urmatoarele premii "Internetics Icon": Site-uri de promovare Comunicatii "Boom Extrasatelit" (www.boomextra.ro), autor Webstyler, client- DTH Television;

Site-uri de promovare Corporate "Site Babel Communications" (www.babel.ro), autor si client Babel Communications; Site-uri de promovare Divertisment si timp liber "Nunta pe Neve" (www.nuntapeneve.ro), autor MRM Partners, client Radio 21; Site-uri de promovare Educatie si cultura "Lyceum" (www.lyceum.ro), autor Green Pixel, client - Next Step Developments;

Site-uri de promovare Politic si social "Basescu.ro" (www.basescu.ro), autor Webstyler, client Traian Basescu; Site-uri de promovare Produse de consum rapid "Kinder" (www.kinder.ro), autor Webstyler, client Ferrero Romania;

Site-uri de promovare Publicatii si media "National Geographic" (www.natgeo.ro), autor Green Pixel, client Sanoma Hearst Romania; Advertising Online Campanii de bannere "Efectul AXE", autor Webstyler, client - Unilever South Central Europe;

Advertising Online Viral "Guerrilla Digitala", autor Webstyler, client Traian Basescu; Advertising Online Campanii Interactive "Campanie Ziua Barbatului", autor iLeo, client inBev si "Arata-le ca tu ai puterea!", autor Webstyler, client Traian Basescu.

Pe baza punctelor adunate in cadrul competitiei Web Promo, Web Agentia Anului este Webstyler.

Aceasta este urmata in topul general de iLeo, Ninespices, Green Pixel, Babel Communications, MRM Partners.

Asociatia IAB Romania a acordat in cadrul Internetics 2007 si premiul special "Webvertiserul Anului" companiei Unilever.

