Departamentul de Justitie al SUA nu exclude divizarea Google pentru a pune capat incalcarii legii in domeniul concurentei

Procesul marcheaza cel mai puternic atac al Statelor Unite impotriva puterii tot mai mari a companiilor de tehnologie din ultima generatie, comparabil cu un proces impotriva Microsoft intentat in 1998 si cazul impotriva AT&T din 1974, care a dus la divizarea Bell System.Plingerea, la care s-au alaturat 11 state federale, afirma ca Google a actionat in mod ilegal pentru a-si pastra pozitia pe piata cautarii si a publicitatii pe internet si ca "in absenta unui ordin judecatoresc, Google va continua sa isi puna in practiva strategia anticoncurentiala, afecand procesul competitiv, reducand optiunile pentru consumatori si impiedicand inovatia".Guvernul a aratat ca Google atrage aproape 90% din toate interogarile generale de pe motoarele de cautare din Statele Unite si aproape 95% din cautarile pe mobil.Procurorul general Bill Barr a declarat ca anchetatorii sai au constatat ca Google nu concureaza prin calitatea rezultatelor cautarii sale, ci si-a cumparat succesul prin plati catre producatorii de telefoane mobile si altii."Rezultatul final este ca nimeni nu poate contesta in mod fiabil dominatia Google in serviciile de cautare si de publicitate", a spus Barr.Intrebat inbtr-o conferinta telefonica daca departamentul doreste o divizare sau un alt remediu, Ryan Shores, un oficial al Departamentului de Justitie, a spus: "Nimic nu este exclus, dar subiectul remediilor este abordat cel mai bine de catre o instanta care a avut oportunitatea sa audieze toate probele".In plangerea sa, Departamentul Justitiei afirma ca americanii au fost afectati de actiunile Google."In cele din urma, consumatorii si agentii de publicitate au de suferit pentru ca au la dispozitie optiuni mai putine, mai putine inovatii si preturi mai putin competitive pentru publicitate", se arata in plangere."Prin urmare, cerem instantei de judecata sa intrerupa controlul Google asupra distributiei cautarilor, astfel incat competitia si inovatia sa se dezvolte."Google a numit procesul ca fiind "profund gresit", adaugand ca oamenii "folosesc Google pentru ca aleg, nu pentru ca sunt obligati sau pentru ca nu gasesc alternative".Procesul federal de marti marcheaza un caz rar de acord intre administratia Trump si democratii progresisti. Senatoarea americana Elizabeth Warren a scris pe Twitter pe 10 septembrie, folosind eticheta #BreakUpBigTech, ca doreste "o actiune rapida si agresiva".Totusi, venind cu doar cateva zile inainte de alegerile prezidentiale din SUA, momentul depunerii plangerii ar putea fi vazut ca un gest politic, deoarece indeplineste promisiunea facuta de presedintele Donald Trump sustinatorilor sai de a cere ca anumite companii sa dea socoteala pentru limitarea dreptului de exprimare a conservatorilor.Republicanii se plang adesea ca operatorii retelelor de socializare, inclusiv Google, iau masuri pentru a reduce raspandirea punctelor de vedere conservatoare pe platformele lor. Parlamentarii au cautat, fara a explica cum, sa foloseasca legile antitrust pentru a obliga companiile Big Tech sa opreasca aceste presupuse limitari.Cele 11 state care s-au alaturat acestui procesului au procurori generali republicani.Ar putea avea loc mai multe procese, deoarece sunt in desfasurare anchete ale procurorilor generali asupra unor afaceri mai largi ale Google, precum si o investigatie a afacerilor acesteia in domeniul publicitatii.Procurorii generali, in frunte cu cel din Texas, sunt asteptati sa initieze un proces separat, axat pe publicitatea digitala, in luna noiembrie, in timp ce un grup condus de Colorado are in vedere un al proces impotriva Google.Procesul vine la mai mult de un an dupa ce Departamentul de Justitie si Comisia Federala pentru Comert au inceput investigatiile antitrust impotriva a patru mari companii de tehnologie: Amazon.com, Apple Facebook si Google.In urma cu sapte ani, Comisia Federala pentru Comert (FTC) a solutionat o investigatie antitrust impotriva Google cu privire la presupusa partinire a functiei sale de cautare pentru a-si favoriza produsele, printre alte probleme.Google a fost tinta unor acuzatii similare in strainatate. In 2019, Uniunea Europeana a amendat Google cu 1,7 miliarde de dolari, pentru ca nu a permis site-urilor ca utilizeze serviciile unor companii concurente pentru a gasi advertiseri. In 2017, UE a amendat Google cu 2,6 miliarde de dolari pentru ca a favorizat serviciul sau de cumparaturi in rezultatele cautarilor, ia in 2018 a impus o alta amenda, de 4,9 miliarde de dolari, pentru ca a blocat accesul companiilor concurente pe sistemul sau de operare Android.