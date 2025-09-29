Retelele sociale vor genera joburi in IT

Profesia de inginer nu mai este atat de ofertanta, iar piata muncii va avea nevoie din ce in ce mai mult de IT-isti, apreciaza Valentin Negoita, presedintele APDETIC.

La ora actuala, in Europa exista un deficit de 300.000 de specialisti in IT, iar in 2015 cifra acestora ar putea ajunge la 500.000, mai spune Negoita, presedintele Asociatiei Producatorilor si Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologie a Informatiei si Comunicatiilor, citat de Romania Libera.

Un studiu publicat de asociatia citata arata ca in urmatorii cinci ani 90% din locurile de munca vor solicita si cunostinte de IT.

"In timp ce unele locuri de munca vor necesita doar cunostinte de baza IT sau cunostinte IT pentru antreprenoriat (de exemplu, utilizarea PC-ului si a informatiilor de pe internet, organizarea si prelucrarea informatiei), altele, mai specializate, vor necesita com pe tente informatice superioare (utilizarea tehnologiilor multimedia, utilizarea aplicatiilor software in managementul proiectelor, programare, mentenanta etc.)", a declarat Negoita.

El crede ca serviciile IT si networkingul vor fi generatoare de multe locuri de munca in viitorul apropiat.

Negoita a vorbit si despre notiunea de Green IT, care prinde contur in tarile dezvoltate. Green IT presupune capacitatea de facilitator a sectorului IT de a oferi economii de energie, de a optimiza consumul de carburant si traficul in transporturi, de a imbunatati sistemele de distri bu tie a energiei, de a impune standarde noi de productie a echi pa men telor electronice pentru a fi mai ecologice si mai usor reciclabile.

