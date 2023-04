S-a lansat un nou site de SMS-uri gratuite

O companie a lansat un serviciu de SMS-uri gratuite, sustinut prin publicitate, oficialii companiei estimand ca in circa trei luni vor fi trimise peste 6 milioane de mesaje. Prin AdSMS.ro, utilizatorii pot trimite zilnic un numar nelimitat de SMS-uri gratuite.

Destinatarul va primi, la fiecare mesaj receptionat, si un SMS cu continut publicitar, textul acestuia fiind creat de companiile interesate de acest sistem de advertising.

In functie de volumul de SMS-uri cumparate de advertiseri si de modalitatea de plata, costul unui mesaj variaza pentru companiile-client de la 0,9 euro pana la 0,15 euro. Principalele firme interesate de acest serviciu sunt cele cu activitati in online, in special retailerii.

Serviciul a fost lansat pe 27 martie, incheind contracte de publicitate cu sase firme care au cumparat 50.000 de SMS-uri, estimandu-se incasari de minim 45.000 euro.

Companiile isi pot alege un numar de SMS-uri pe care le pot cumpara, isi pot realiza propriile campanii si texte, pot activa sau dezactiva o parte dintre optiuni.