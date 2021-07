Securitatea cibernetica a companiilor in contextul work from home (Cercetare ESET)

Studiul mai arata ca 73% dintre companiile intervievate admit ca exista sanse reale sa se confrunte la un moment dat cu un incident de securitate cibernetica. Un caz concret e reprezentat de companiile din sectorul cercetarii si analizei informatiilor (93%), impreuna cu cele din aria contabilitatii, bancilor si finantelor (87%), care se regasesc in topul verticalelor de industrie. Acestea au convingerea ca ar putea fi tinta unui incident de securitate cibernetica.Pentru a analiza atitudinile managerilor seniori fata de tehnologia financiara (FinTech) si securitatea informatica din segmentul de afaceri, au participat la studiu 1200 de manageri din Marea Britanie, SUA, Japonia si Mexic, ce activeaza in diverse industrii. Sondajul a pus accent pe increderea privind securitatea informatica a muncii de la distanta si efectele sale asupra securitatii veniturilor.Dupa inceperea pandemiei COVID-19, criminalitatea informatica a luat-o pe o panta ascendenta, iar munca de la distanta a adus si mai multe riscuri pentru companii. Peisajul criminalitatii cibernetice era, totusi, unul foarte dinamic inca de dinainte de pandemie. Nu este o surpriza faptul ca 45% dintre companii au admis ca avut de-a face cu o bresa de securitate pe parcursul anului trecut.In acest context, securitatea cibernetica a devenit o preocupare cheie pentru companiile de pretutindeni. Raportul "The World Economic Forum's Global Risks Report 2021" a pus riscurile cibernetice pe lista riscurilor globale cele mai importante. Studiul efectuat de ESET subliniaza ca o abordare de tip "cybersecurity-first" este preferata de 81% dintre liderii seniori din companii atunci cand investesc in solutii tehnologice noi. In acelasi timp, 72% dintre companii investesc constant in noi tehnologii, ca sa asigure o mai buna securitate a veniturilor.Pavol Balaj, Director Solutii Enterprise la ESET, a declarat: "Pentru ca infractiunile si criminalitatea informatica continua sa patrunda in lumea afacerilor, cu consecinte financiare si reputationale grave, este esential ca afacerile sa atenueze aceste riscuri. Lucrul la distanta, in masa, a modificat semnificativ peisajul amenintarilor si a adus noi oportunitati de exploatare a vulnerabilitatilor catre criminalii cibernetici. Este de aceea esential ca toti angajatii din fiecare organizatie sa fie inzestrati cu cunostintele si instrumentele pentru a detecta si preveni un atac cibernetic sau o bresa de date. Chiar si in afara contextului pandemic, securitatea cibernetica nu poate fi trecuta cu vederea si trebuie sa fie o parte esentiala a strategiei de afaceri, iar cercetarile ESET reflecta necesitatea investitiilor continue in aceasta directie."Chiar anul acesta, ESET a lansat ESET PROTECT, o noua platforma de management a securitatii antivirus si anti-malware endpoint.ESET PROTECT Cloud permite controlul de la distanta al solutiilor de securitate antivirus si anti-malware instalate pe dispozitivele angajatilor si ofera o vizibilitate in timp real asupra securitatii statiilor.Cu ajutorul consolei, administratorii IT pot sa instaleze in mod remote pe sistemele companiei solutii de securitate, sa execute sarcini, sa aplice politici de securitate, sa monitorizeze starea sistemelor si sa raspunda rapid la problemele sau detectiile gasite pe sistemele conectate web, pe toate platformele software, inclusiv pe desktop-uri, servere, masini virtuale dar si pe smartphone-uri. Acestia mai pot lua si masuri imediate impotriva incidentelor de securitate depistate.ESET PROTECT Advanced este o solutie diferita, conceputa in jurul nevoilor IMM-urilor. Aceasta ofera protectie pentru sisteme impotriva ransomware-ului si amenintarilor de tip zero-day, precum si protectie pentru datele stocate pe laptopuri, in caz de furt si pierdere, prin criptare completa a hard disk-urilor. Produsul raspunde, asadar, provocarii de a gestiona si proteja retelele IT business in fata amenintarilor cibernetice in continua evolutie.Pentru a testa gratuit solutiile ESET PROTECT, fara nicio obligatie ulterioara, sau pentru a afla mai multe detalii, puteti da click aici