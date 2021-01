SpaceX a lansat peste 1.000 de sateliti Starlink pentru internet de mare viteza si ofera deja servicii in SUA, Canada si Marea Britanie

"La inceputul acestei luni am extins programul beta "Mai bine decat nimic", pentru a include clienti din Marea Britanie", a declarat miercuri Jessie Anderson, inginer sef pentru productie la SpaceX."In Statele Unite, Canada si acum in Marea Britanie, ne concentram pe zonele rurale si izolate, unde nu exista acces rapid la fibra si cablu", a adaugat Anderson.SpaceX a inceput programul beta destinat publicului in octombrie, cu un serviciu la pretul de 99 de dolari pe luna, plus un avans de 499 de dolari pentru kitul Starlink, care include un terminal pentru utilizator si un router Wi-Fi pentru conectarea la sateliti.Starlink este planul SpaceX pentru construirea unei retele de internet cu mii de sateliti, pentru a furniza internet de mare viteza in orice loc de pe planeta.SpaceX a lansat, miercuri, a 17-a sa misiune Starlink din Florida, cu o racheta Falcon 9 care a transportat un nou set de 50 de sateliti catre orbita.Lansarea a marcat un reper pentru reutilizarea rachetelor SpaceX, racheta Falcon 9 a fost lansata si a aterizat pentru a 8-a oara, un record.Musk a declarat anterior ca rachetele Falcon sunt proiectate sa fie lansate si sa revina pe Pamant de pana la 10 ori fara sa aiba nevoie de reparatii sau de reabilitare.