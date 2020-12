Tehnologia si inovatia, catalizatori ai dezvoltarii comunitatilor locale din Romania

In prezent, tot mai multe administratii publice locale incearca sa-si optimizeze activitatea si modul in care raspund nevoilor cetatenilor, apeland la solutii de inteligenta artificiala (AI) si Internet of Things (IoT) pentru a face fata provocarilor si pentru a valorifica oportunitatile aduse de digitalizare.De zeci de ani, Microsoft este un partener de incredere al comunitatilor din intreaga lume, colaborand cu primarii si administratii pentru a pune tehnologia in slujba cetatenilor.Vremurile s-au schimbat si conceptul de "Smart City" este astazi in centrul atentiei tuturor. Orasele din intreaga lume isi propun sa devina "inteligente" si fac eforturi in aceasta directie, realizand, cu ajutorul solutiilor de AI si IoT, conexiunea dintre cetateni si serviciile publice. Un oras inteligent va avea beneficii clare pe mai multe planuri, printre care sanatate, servicii sociale, infrastructura si transport public, protejarea mediului inconjurator si a ecosistemelor naturale.In acest context, Microsoft Romania desfasoara parteneriate de succes cu numeroase administratii publice locale, care au reusit sa se modernizeze si sa se alinieze trendurilor internationale, folosind cele mai noi solutii si tehnologii propuse de companie. In continuare am analizat impactul pe care solutiile si tehnologia Microsoft l-au avut in comunele Selimbar si Sadu. Desi nu sunt zone urbane, cele doua localitati reprezinta exemple de bune practici in ceea ce priveste transformarea digitala a administratiilor locale din Romania.Primaria Comunei Selimbar din judetul Sibiu a avut si are drept scop si prioritate o administratie publica moderna, proactiva, transparenta, eficienta, eficace si economa, sustine Cornel Stanila, Administrator al Primariei Comunei Selimbar.Domnul Stanila spune ca unele dintre beneficiile aduse de implementarea si utilizarea solutiilor Microsoft (Microsoft365 si infrastructura Azure) prin intermediul solutiei CityManager implementata in Comuna Selimbar vizeaza: imbunatatirea activitatii administratiei publice; imbunatatirea accesului cetatenilor la informatie, datorita serviciilor publice disponibile online; asigurarea instrumentelor necesare pentru munca de la distanta, in contextul actual (aplicatia Teams pentru sedinte si audiente online, Outlook etc.); siguranta datelor stocate in Cloud; siguranta operatiunilor intreprinse online si a datelor contribuabililor; receptivitate la nevoile cetatenilor; cresterea satisfactiei cetatenilor prin mai multe servicii orientate catre nevoile lor; o furnizare rapida a serviciilor publice; simplificarea procedurilor administrative; imbunatatirea conditiilor de munca si satisfactia functionarilor publici."Solutia de e-guvernare CityManager este implementata in cadrul Primariei Comunei Selimbar din anul 2016, iar de atunci am beneficiat de numeroase actualizari si dezvoltari, care au simplificat si eficientizat modul de functionare intern al institutiei, dar si modul de interactiune cu cetatenii deserviti. Aplicatia CityManager functiona si inainte de pandemie, dar acum ea este folosita de peste 98% dintre angajatii interni, deoarece ne ajuta la continuarea intregii activitati in mediul online, chiar si in contextul actual. Datorita instrumentelor inglobate in aceasta solutie de e-guvernare si management institutional se pot organiza teleconferinte prin aplicatia Teams, se pot inregistra si sustine sedinte online, se pot plati in siguranta taxe si impozite, se pot depune si elibera documente online. Configurarile puse la dispozitie ne ajuta sa gestionam intreaga infrastructura de relatii interne, precum si relatia cu rezidentii", spune Cornel Stanila.Potrivit reprezentantului Primariei Selimbar, aceasta trecere graduala la online a asigurat buna functionare si eficienta operationala, intrucat interactiunea online este mai simpla, platile online sunt ai sigure, iar sedintele sau audientele online mai usor de organizat."Rezumand puternicul impact al tehnologiilor de e-guvernare, acum totul poate fi facut online, iar cetatenii nu mai sunt nevoiti sa se deplaseze la Primarie, asa ca pot sa afirm ca solutia oferita ne-a adus mai aproape de ei. Acum totul este digitalizat, astfel comunicarea este mai simpla si mai rapida, documentele se arhiveaza automat in Cloud, iar efortul colegilor din Primarie este mult simplificat", adauga Cornel Stanila.Din 2016, de cand a fost implementata prima versiune, s-au adaugat numeroase module si instrumente noi. S-a pornit de la un soft de registratura electronica, iar astazi Primaria utilizeaza cu succes o platforma integrata, intuitiva si moderna de e-guvernare, avand acces la o suita de instrumente care usureaza si, totodata, garanteaza siguranta datelor procesate.Cornel Stanila a mai precizat ca, datorita solutiilor Microsoft, institutia a avut parte de o reducere a costurilor: peste 30% din veniturile Primariei sunt colectate prin intermediul sistemului online de plati electronice; mai bine de 28% din contribuabili utilizeaza serviciile online, dupa 1 an si 6 luni de la implementare; costurile cu taxele postale s-au redus cu un procent mai mare de 20%; comunicarea cu rezidentii se realizeaza prin intermediul platformei CityManager; costurile de mentenanta a echipamentelor IT au scazut cu 30% (trecand la infrastructura Cloud).Cu ajutorul tehnologiei Microsoft, Primaria isi propune ca, pe viitor, sa sporeasca eficienta costurilor si rentabilitatea serviciilor publice; sa asigure accesul la informatia oficiala si sa digitalizeze serviciile publice; sa optimizeze resursele materiale si umane, precum si timpul necesar prestarii serviciilor; sa imbunatateasca relatiile dintre functionarii publici si cetateni; sa simplifice procedurile administrative; sa dezvolte infrastructura informationala; sa creasca nivelul de pregatire al angajatilor publici in domeniul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor (TIC); sa instituie un sistem modern, eficient, tehnologizat si transparent de guvernare; sa asigurare permanent securitatea si confidentialitatea.Planul de dezvoltare durabila a Comunei Sadu din judetul Sibiu are drept componenta cresterea calitatii si eficientei serviciilor publice, prin digitalizare, sustine primarul Ivan Valentin Dumitru Ioan.Aceasta etapa de dezvoltare a avut un plan de realizare progresiv, integrat si care raspunde nevoilor actuale, atat ca pachet standard oferit cetatenilor, cat si in ceea ce priveste capacitatea administratiei publice locale de a face fata politicilor implementate."Digitalizarea serviciilor publice si a modului de lucru din Primaria Comunei Sadu ne-a demonstrat cat de facila si utila este tehnologia si cat de mult poate aceasta simplifica functionarea aparatului administrativ, precum si comunicarea cu cetatenii. Solutia implementata in Primaria Sadu - CityManager - a transformat modul intern de functionare si ne-a oferit transparenta si automatizarea de care aveam nevoie pentru a ne dezvolta si a atinge noi perfomante institutionale", spune primarul Comunei Sadu.Potrivit domnului Ivan, beneficiile implementarii solutiei CityManager vizeaza: digitalizarea interactiunii cu cetatenii; utilizarea platformelor Microsoft pentru asigurarea continuitatii activitatii in mediul online (aplicatia Teams pentru sedinte online, acces de la distanta la informatii si documente arhivate online etc.); siguranta documentelor si a cererilor prelucrate si stocate in Cloud; siguranta operatiunilor intreprinse online si a datelor contribuabililor; cresterea satisfactiei cetatenilor prin servicii publice online; asigurarea fluxului de documente in format electronic; dezvoltarea si asigurarea unor spatii de lucru moderne (digitale).Primaria Comunei Sadu este complet digitalizata si poate functiona atat online, cat si offline, toate informatiile fiind salvate si operate din programul CityManager.Conform primarului din Sadu, tehnologia ajuta enorm, mai ales in aceasta perioada in care relatia directa cu oamenii nu mai este posibila, iar cetatenii deserviti au invatat rapid ca aceasta este noua normalitate si ca pot beneficia de servicii publice online de acasa, in siguranta.Domnul Ivan mai precizeaza: "Solutia este deja implementata de aproape 3 ani si putem spune ca angajatii utilizeaza cu succes aplicatia software formata din diverse module si instrumente care vin in sprijinul lor pentru realizarea muncii de zi cu zi, din cadrul institutiei sau online de la distanta. Resursele tehnologice sunt folosite in prezent in proportie de 95% de catre angajatii institutiei, iar acestea ne ajuta la continuarea activitatii in mediul online".Solutia CityManager, implementata in cadrul Primariei Sadu, insumeaza o serie de instrumente TIC, care permit: organizarea de teleconferinte prin platforma Microsoft Teams, plata online a taxelor si impozitelor in deplina siguranta, depunerea si eliberarea online a documentelor.Pe langa serviciile electronice puse la dispozitia cetatenilor pe pagina web oficiala a Primariei, programul informatic implementat simplifica vizibil si digitalizeaza multe proceduri interne in diverse departamente, interactiunea online si adoptarea unui mod de lucru digital realizandu-se mai simplu si mai usor, prin instrumentele disponibile.In ceea ce priveste obiectivele pentru viitor, domnul Ivan Valentin Dumitru Ioan sustine ca acestea vizeaza: o administratie publica inteligenta (prin adaugarea si dezvoltarea de noi servicii publice online puse la dispozitia intregii societati deservite); o dezvoltare permanenta a infrastructurii (Cloud guvernamental) si a instrumentelor de e-guvernare; eficientizarea utilizarii pe scara larga a noilor tehnologii (simplificare, debirocratizare prin aplicatii, platforme); imbunatatirea procedurilor, activitatilor, mecanismelor utilizate pentru interactiunea cu cetatenii deserviti (instrumente digitale); garantarea securitatii informatiilor gestionate (GDPR compliant); imbunatatirea informarii si consultarii tuturor actorilor implicati (comunicare in timp real, sedinte publice online, formulare de feedback, consultare publica, petitii, raportare de probleme); debirocratizarea completa a sarcinilor administrative prin adoptarea unor solutii digitale (registratura electronica, OneDrive, Sharepoint, Teams, management documente, accesibilitate online de oriunde si oricand); eliminarea efortului si reducerea timpului de lucru la diverse ghisee fizice; reducerea costurilor si a timpului necesar pentru solutionarea cererilor sau pentru obtinerea de certificate fiscale, certificate de urbanism, autorizatii, etc. (prelucrarea datelor online, depunere si eliberare online de documente - flux simplificat si automatizat); asigurarea transparentei si a accesibilitatii serviciilor oferite de catre autoritatile publice cetatenilor, intreprinderilor si mediului de afaceri; interoperabilitate.Cele doua primarii din judetul Sibiu nu sunt, insa, singurele din tara care au decis sa se digitalizeze, o situatie similara fiind intalnita, printre altele, si in Comuna Sacalaz, din judetul Timis (care a implementat solutia CityManager).Potrivit unui studiu de caz publicat in luna ianuarie 2019 pe website-ul CityManager, strategia de dezvoltare a comunei din judetul Timis are la baza dezvoltarea infrastructurii si asigurarea accesului la infrastructura; protectia mediului; cresterea nivelului de trai; intarirea capacitatii institutionale prin management eficient, servicii publice moderne si TIC.Potrivit informatiilor citate, necesitatea implementarii CityManager a pornit de la nevoia de actualizare si imbunatatire a site-ului oficial al Primariei, pentru a asigura servicii publice de calitate, transparente si simple, dar si o administratie publica locala orientata catre comunitatea pe care o deserveste.Astfel, solutia CityManager a fost perceputa drept un sistem de management intern, care faciliteaza o comunicare cu cetatenii mai simpla, mai accesibila si mai transparenta.CityManager functioneaza in sinergie cu tehnologiile si solutiile Microsoft, exploatand intreaga capacitate si securitate puse la dispozitie prin intermediul serviciilor Cloud (oferite de Microsoft Azure). Solutia CityManager este integrata complet intr-un alt instrument esential procesului de transformare digitala a administratiilor locale - Office 365.La fel ca in cazul Primariilor Selimbar si Sadu, printre principalele beneficii ale implementarii CityManager la nivelul Primariei Sacalaz se numara: posibilitatea depunerii documentelor online; accesul in timp real la informatiile de interes public; plata amenzilor de circulatie online; siguranta datelor si a documentelor stocate intr-o platforma profesionala de servicii Cloud, oferita de Microsoft.