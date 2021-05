Totul despre gazduirea dedicata: ce este VDS si care sunt avantajele lui

Virtualizarea are loc cu ajutorul unui soft numit Hypervisor. Acest soft practic "minte" sistemul de operare care urmeaza sa fie virtualizat, si il face sa creada ca se afla pe o componenta hardware reala - cand in realitate acesta ruleaza pe alt OS.Virtualizarea reprezinta o tehnologie care aloca si partajeaza resursele hardware ale serverului in mai multe clone. Prin intermediul virtualizarii, pe un singur server fizic pot rula mai multe sisteme de operare si aplicatii in acelasi timp, fapt ce determina o crestere a ratei de utilizare a hardware-ului de pana la 80%.Virtualizarea aduce dupa sine multe avantaje, precum: infrastructura flexibila, reducerea costurilor si usurinta in administrare.Serviciile de hosting VPS reprezinta o alternativa accesibila si eficienta a serverului dedicat fizic. VM, VDS si VPS sunt trei termeni asociati in mod direct cu virtualizarea. Pentru a alege o optiune adecvata de hosting, trebuie mai intai sa intelegi diferentele esentiale dintre acesti termeni.In termeni de hosting, VM se refera la orice masina virtuala. Masinile virtuale sunt software-uri care simuleaza practic activitatea unui computer fizic. In plus, acestea pot fi configurate sa ruleze doar un singur proces.VPS hosting se refera la gazduirea de servere virtuale private.VPS-ul reprezinta un server virtual privat, special creat pentru a emula toate caracteristicile unui server fizic, prin utilizarea unui software de virtualizare. Acesta din urma ruleaza sub un sistem standard de operare, ceea ce ii permite utilizatorului sa poata lucra intr-un mediu de operare tipic administrarii unui website. De regula, serverul virtual e in esenta limitat de software-ul de vizualizare, si nu poate depasi limitele stabilite. VPS-urile ruleaza sisteme de operare standard precum Linux sau Windows, OS-ul fiind sustinut de catre platforma de virtualizare.VDS se traduce prin server dedicat virtual. Aceste servere dedicate virtuale utilizeaza soft-uri de tip Hypervisor. Rolul acestora este de a administra virtualizarea si de a-ti permite sa configurezi mai multe masini virtuale prin Access Root. Acesta din urma face diferenta dintre VDS si VPS. Fiindca serverele dedicate virtuale sunt o optiune mult mai flexibila si mai puternica de gazduire, acestea reprezinta alegerea ideala pentru companiile care vor sa aiba parte de o crestere majora pe termen lung.Gazduirea VPS ofera o mai mare scalabilitate decat VPS hosting, datorita modului in care Hypervisor-ul ruleaza direct in hardware.In cazul in care ai nevoie sa gazduiesti doar un singur website, atunci gazduirea VPS e optiunea ideala pentru inceput, fiindca ofera scalabilitate, este usor de utilizat si totodata are un cost mai redus in comparatie cu un VDS sau un server dedicat fizic.Cu toate astea, VDS este alternativa excelenta pentru un server fizic, mai ales daca ai nevoie de Access Root la serverul tau si daca preconizezi ca afacerea ta va creste semnificativ.Cine a fost primul: VDS sau VPS?VDS - Virtual Dedicated Server, a aparut la inceputurile virtualizarii, insa nu a avut o priza atat de mare la public. VPS - Virtual Private Server, a fost creat putin mai tarziu si s-a raspandit pe masura ce din ce in ce mai multi producatori de software utilizau termenul in propriul software.Desi sunt similare in anumite privinte, exista cateva mici diferente intre VDS si VPS - diferente care tin de tehnologia de virtualizare si modul in care aloca resursele.In cazul VDS-urilor, fiecare masina virtuala (VM) e complet separata pentru fiecare utilizator, acestia avand libertatea de a alege sistemul de operare. Pe de alta parte, in cazul unui VPS, kernel-ul masinii gazda e partajat la toate masinile virtuale - toate avand practic acelasi OS.Mai mult de atat, spre deosebire de VDS unde resursele hardware pot fi garantate si partajate pentru fiecare utilizator in parte, VPS-ul are procesorul si memoria RAM la comun pentru toti utilizatorii.Avantajul major al unui VDS este memoria SWAP dedicata si mediul de lucru mult mai robust, de unde rezulta si siguranta si stabilitatea mai sporita. De altfel, in cazul unui VDS, configurarea, repornirea sau oprirea server-ului se poate face direct din interfata online si totodata se pot conecta resurse suplimentare ca DVD si porturi USB in sistemul de operare.Intelegand diferentele dintre serverele virtuale private si serverele dedicate virtuale, iti va fi mult mai usor sa te decizi in privinta tipului de serviciu de gazduire de care afacerea ta are nevoie. Virtualizarea serverelor se dovedeste a fi extrem de avantajoasa atunci cand este utilizata corespunzator.