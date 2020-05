Un nou record pentru viteza de internet: 1.000 de filme HD descarcate intr-o secunda

Ziare.

Echipa, formata din cercetatori de la Universitatea Monash, Universitatea Swinburne si Universitatea RMIT, a folosit un cip care contine contine zeci de lasere infrarosu, dispozitiv ce a fost introdus intr-o infrastructura de comunicatii existenta din Melbourne pentru a transfera datele, noteaza The Independent Singapore detine in momentul de fata cea mai mare viteza de internet comerciala din lume, cu o medie de 197,3 Mbps. In Australia, viteza medie de download este de 43,4 Mbps."Exista un fel de cursa globala in acest moment pentru a aduce aceasta tehnologie intr-o faza comerciala. Cred ca vom vedea dispozitive ca al nostru in laboratoarele de cercetare in doi, trei ani si utilizarea comerciala in aproximativ cinci ani", spune Bill Corcoran de la Universitatea Monash.Studiul cercetatorilor australieni a fost publicat in jurnalul Nature Communications.Infrastructura de internet a fost greu incercata in ultimele luni din cauza pandemiei de coronavirus, oamenii petrecand mai mult timp ca niciodata online, motiv penru care Uniunea Europeana le-a cerut furnizorilor de servicii de streaming sa scada calitatea pentru a face fata cresterii traficului.Cercetatorii australieni sustin ca implementarea unui dispozitiv ca cel dezvoltat de ei ar ameliora aceasta problema. Potrivit acestora, situatia curenta poate fi vazuta ca o avanpremiera a ceea ce ne asteapta in viitor, cand tehnologii ca 5G, masini autonome si internetul lucrurilor vor fi mai raspandite."Vom avea nevoie de noi tehnologii compacte, ca acest dispozitiv al nostru de marimea unghiei, pentru a extinde cu gratie capacitatea de transmitere a datelor a retelelor noastre. Demonstratia noastra arata totodata faptul ca dispozitivul este compatibil cu infrastructura de fibra optica deja instalata", mai spune Corcoran.C.S.