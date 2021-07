Apple anunta schimbari in privinta tabletelor. Cum vor arata viitoarele modele

Nu vor lipsi schimbarile tehnice interioare

In toamna acestui an, conform Bloomberg, Apple va lansa un nou iPad Mini. Insa, spre deosebire de ultimii ani, cand mica tableta a venit nemodificata la exterior , aceasta va aduce mai multe schimbari importante.In primul rand, iPad Mini se va bucura de un nou design. Ramele vor fi mai inguste, ceea ce inseamna ca va creste raportul ecran / corp, iar greutatea ar trebui sa fie si ea mai mica.In al doilea rand, se va renunta la butonul Home, de sub ecran. Asta, in consecinta, ar trebui sa insemne ca, pentru autentificare, va fi implementat sistemul biometric Face ID - scanarea amprentei va fi inlocuita cu scanarea 3D a fetei.Bineinteles, nu vor lipsi schimbarile tehnice interioare, care vor include un chipset nou si, posibil, mai multa memorie RAM.Ce nu se stie este daca Apple va folosi tehnologia mini- LED si pe iPad Mini sau daca o va pastra ca un element de diferentiere pentru versiunile mai scumpe, in frunte cu iPad Pro.Cert este ca iPad Mini, cea mai mica tableta vanduta de Apple, se afla in fata celui mai important update din ultimii 9 ani.