Confirmare oficiala - lansarea iPhone 5 are loc in 12 septembrie!

Apple a lansat in sfasit invitatia pentru lansarea noului iPhone 5 in data de 12 septembrie. Invitatia contine si un indiciu cu privire la noul iPhone - umbra cifrei "12" are forma de "5".

Evenimentul de lansare iPhone 5 va avea loc la San Francisco, in data de 12 septembrie, la ora 20:00 (ora Romaniei), iar prezentarea va fi probabil tinuta de CEO-ul Apple, Tim Cook

Speculatiile despre noul iPhone 5 includ ecranul mai mare, conectivitatea 4G LTE, dar si alte zvonuri credibile, ce raman insa neconfirmate oficial.

