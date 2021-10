iPhone 12 sau iPhone 13: merită să faci ugrade?

Luna trecută, Apple a lansat noua generație de iPhone-uri: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro și iPhone 13 Pro Max. Compania declară că acestea vin cu îmbunătățiri considerabile față de fostul iPhone 12 și că reprezintă un upgrade bun pe care cu siguranță că cei mai înfocați fani al brandului îl vor face. Cu toate acestea, dacă ai un iPhone 12, merită să investești acum într-un iPhone 13? Iată care sunt diferențele dintre cele două generații de smartphone-uri.

iPhone 12 vs. iPhone 13: cât de mare este diferența?

Cu siguranță, varianta mai bună este iPhone 13 dacă este vorba despre a achiziționa un telefon nou. Prețul de început al lui iPhone 13 este de 799 de dolari pentru varianta cu memorie internă de 128 GB pe lângă toate îmbunătățirile sale. iPhone 12 a fost redus ca și preț pe site-ul celor de la Apple, la 699 de dolari, dar pentru varianta de 64 GB memorie internă. Pentru varianta de 128 GB, iPhone 12 nu îți va economisi decât 50 de dolari comparativ cu iPhone 13.

Care este mai performant?

Din punct de vedere al performanței, iPhone 13 este clar mai bun decât iPhone 12. Ambele telefoane au procesoare produse de Apple, iar în fiecare an compania face îmbunătățiri. Deci cipul A15 Bionic din iPhone 13 este cu siguranță mult mai bun decât cipul A14 Bionic din iPhone 12. Deși ambele telefoane au 6 nuclee, 2 de putere mare și 4 pentru eficiență, Apple a dublat system chache pentru A15 Bionic. Acest lucru îi va permite procesorului acces mai rapid la date pentru a menține performanța ridicată pentru timp îndelungat. Ambele telefoane, atât iPhone 13 cât și iPhone 12, se dovedesc a fi extrem de puternice, mai ales atunci când rulează aplicații ce le testează limitele, dar în cazul aplicațiilor viitoare, este mai mult ca sigur ca A15 Bionic să se descurce mult mai bine.

Durata de viață a bateriei: un subiect sensibil pentru Apple

Ceea ce Apple și-a dorit să facă cu iPhone 13 a fost să mărească durata de viață a bateriei cât mai mult posibil. Deși nu oferă informații clare despre dimensiunea bateriei în mAh ca în cazul altor modele de telefoane, Apple sugerează cp iPhone 13 poate rula un video pentru 19 ore, ceea ce îi oferă un avantaj de 2 ore peste iPhone 12. În cazul utilizării generale, Apple sugerează că iPhone 13 are un avantaj de 2.5 ore peste ceea ce oferă iPhone 12.

Cum noua generație reprezintă un mic upgrade, nu vei găsi multe caracteristici pe care iPhone 13 le are și iPhone 12 nu. Vei găsi conectivitate 5G, suport MagSafe, iar majoritatea celorlalte caracteristici se regăsesc la ambele telefoane. iPhone 13 are într-adevăr suport dual eSIM, în timp ce iPhone 12 acceptă doar un singur eSIM. În ceea ce privește caracteristicile unice ale camerelor de fotografiat, iPhone 13 are Cinematic Mode și Photographic Styles. Diferențele în cazul camerelor de fotografiat sunt și ele de finețe și pot fi observate destul de greu.

Design: care sunt diferențele?

Vizual, nu vei găsi prea multe diferențe între cele două modele de telefoane. Ambele au aproximativ cam aceeași dimensiune, iPhone 13 fiind doar cu 0.25 mm mai gros decât iPhone 12. Au aceeași margine din aluminiu, spate din sticlă și față din Ceramic Shield. Ambele sunt rezistente la apă până la 6 metri adâncime timp de 30 de minute. Singura diferență este în cazul camerelor foto de pe spate care, în cazul lui iPhone 13, sunt așezate mai mult pe diagonală decât pe verticală. De asemenea, notch-ul de pe display care ascunde camera de selfie-uri și senzorii Face ID, a fost micșorat cu până la 20% față de cel de pe iPhone 12. Diferențe notabile din punct de vedere al aspectului mai sunt legate de cromatică, culorile în care sunt disponibile cele două telefoane fiind diferite.

Dacă ai un iPhone 12, poți investi într-un iPhone 13 doar dacă ai bugetul necesar și simți că acesta va reprezenta o îmbunătățire considerabilă pentru tine.