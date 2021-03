Peste 3.000 de angajati ai Ministerului de Finante vor primi laptopuri pentru a munci de acasa

Valoarea estimata a acordului cadru a fost de 9.327.731 lei fara TVA, respectiv 11.100.000 lei TVA inclus pentru un numar maxim de 3.700 de laptopuri.Ministerul Finantelor Publice a desemnat luna trecuta firma castigatoare a licitatiei pentru achizitia a 3.700 de laptopuri necesare pentru a permite desfasurarea muncii la domiciliu pentru o parte considerabila a angajatilor MFP, ANAF si directiilor regionale, in conditii de pandemie, scrie Hotnews.ro Compania care a castigat licitatia, Dante International, care detine eMAG , a facut o oferta de 9.022.746 lei fara TVA, respectiv peste 10,7 milioane lei cu TVA, a fost declarata castigatoare, contractul fiind incheiat in data de 17 februarie 2021, potrivit unui anunt de atribuire publicat in data de 2 martie in SEAP. In aceeasi zi s-a incheiat si un contract subsecvent in valoare de peste 4,8 milioane de lei aferent furnizarii de laptopuri.