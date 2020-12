De ce un laptop deschis si o deschidere emotionala sunt esentiale pentru a avea armonie

Cu toate ca exista deja previziuni, iar data eradicarii noului coronavirus la nivel global este acum subiect de pariuri online, mai ales odata cu crearea unui vaccin, exista o probabilitate destul de ridicata ca work from home sau telemunca sa nu ramana doar o pagina de istorie in Codul Muncii din Romania. De ambele parti ale baricadei exista avantaje, acestea tinand de gestionarea mult mai eficienta a unor resurse de bani si de timp. Si nu avem nevoie de niciun expert american sau de un cercetator britanic care sa ne convinga de faptul ca "timpul inseamna bani", asadar cele doua tipuri de resurse sunt interconditionate.Desigur, in acest sistem grefat pe realitatea din Romania exista lacune legislative pe care unii angajatori le speculeaza: pretinderea unui program de munca prelungit, fara remuneratia orelor suplimentare, micsorarea salariului, chemarea din concediul medical, amenintarea cu pierderea locului de munca dupa revenirea din somajul tehnic, obligativitatea luarii concediului de odihna. Aceste derapari pot fi oricand contestate in instanta, iar angajatii trebuie in primul rand sa isi cunoasca drepturile. "Va continua telemunca si dupa pandemie?" este una dintre cautarile frecvente pe motoare de tip Google. La aceasta dilema nu e posibil un raspuns decat dupa trecerea in revista a avantajelor pe care le au fiecare dintre polii ecuatiei: angajatori si angajati.Evitarea unui trafic aglomerat si a unor conditii meteorologice neprietenoase, odata cu debutul iernii, confortul propriei locuinte: acestea sunt primele beneficii care iti vin in minte atunci cand lucrezi de acasa. Daca ai si un copil, atunci esti martor activ si implicat al fiecarui progres: de la primul zambet la primul cuvant rostit, primul pas, interactiuni, joaca. De aceste aspecte atat de importante poti fi privat daca pleci la birou la 7:00 dimineata si te intorci acasa la 19:30, dupa incheierea programului si o sesiune de cumparaturi, trafic congestionat si multi nervi la pachet. Totodata, ai posibilitatea unui venit in plus din colaborari, mai ales daca activezi intr-o industrie creativa. Si trebuie sa recunosti: mediul de la birou cu partenerul de viata drept colocatar si prieten e mult mai relaxant decat unul clasic, in care acel coleg care te enerveaza face sicane pe seama ta sau mancarea de la cantina e deja terminata cand iti iei pauza de masa.Daca de mic copil aveai viziuni antreprenoriale, atunci probabil ca te-ai intrebat de multe ori de ce trebuie sa stai dupa ceilalti colegi sa termine si ei ecuatia de gradul doi cu doua necunoscute daca tu ai rezolvat exercitiul dupa zece minute. Se numeste eficienta si probabil este criteriul in functie de care iti coordonezi acum echipa. Programul e unul flexibil, fiecare angajat e raspunzator pentru propriul ritm adoptat, focusul e pe rezultat, nu pe proces in sine. Nu mai ai de platit chiria pentru cladirea de birouri, abonamentele de parcare, facturile pentru energie, personalul de curatenie, consumabilele, mentenanta. In plus, poti avea sedinte imbracat casual in tricou si in pantaloni de trening, direct de langa semineul cabanutei de lemn ridicate la munte. Esti si tu mult mai conectat cu cei dragi, ba chiar ai aflat ca fetita ta e multitasker, la fel ca tine, jucandu-se cu papusa in timp ce invatoarea ii preda geografie sau ascultand muzica in timp ce-si face temele la engleza si te copleseste cu atentie in pauzele de joaca.Cu siguranta, exista si minusuri ale telemuncii, insa in aceste vremuri delicate, esential este sa ramanem conectati, indiferent de modalitate.