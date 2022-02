Laptopurile cu cea mai buna baterie de pe piata

Un laptop bun se cunoaste si dupa durata de viata a bateriei lui, indiferent de scopul cu care cineva si-l cumpara. Iata un clasament al celor mai bune astfel de produse.

HP Slatebook 14

Acest laptop face parte din categoria speciala a celor care nu sunt de tipul Chromebook, dar nici nu au sistem de operare Windows, scrie Digitaltrends.

El ruleaza cu Android, ceea ce reprezinta o raritate pentru acest tip de produs. Bateria acestuia ofera o autonomie de sase ore si 52 de minute. Printre altele, HP Slatebook 14 dispune de o rezolutie 1080p a afisajului si are un pret de circa 340 de euro.

Lenovo ThinkPad X240

Compania din China are mai multe asemenea produse cu calitati importante pentru utilizatorii pretentiosi. Bateria laptopului tine sapte ore si 33 de minute, insa autonomia este obtinuta cu ajutorul unei baterii extinse. El are un ecran de tipul IPS ce ofera o vizualizare foarte buna, iar tastatura este una de o calitate ridicata.

Dell XPS 13

Specialistii care l-au testat au avut numai cuvinte de lauda in legatura cu laptopul produs de compania americana. Carcasa lui este facuta din fibra de carbon, iar bateria dureaza sapte ore si 48 de minute. El e disponibil in mai multe configuratii. Cea care include un procesor i5, 8 GB memorie RAM si o capacitate de stocare de 128 GB de tipul SSD costa aproximativ 950 de euro.

Acer TravelMate P645

Produsul Acer dispune de numeroase porturi, este usor si are avantajul unei autonomii mari a bateriei. Bateria lui rezista nu mai putin de opt ore si doua minute. Printre alte calitati de care laptopul dispune se numara procesorul Intel Core i7.

Lenovo ThinkPad T440s

Uimitorul produs Lenovo are o autonomie uluitoare. Bateria lui rezista cu o singura incarcare 14 ore si 32 de minute. In plus, el impresioneaza si cu tastatura deosebita, memoria RAM de 8 GB, alaturi de un SSD cu capacitatea de 128 GB.

Ads