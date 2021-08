Sănătatea ochilor tăi, grijă prioritară pentru laptopurile ASUS ZenBook cu ecrane OLED

Sinonimă cu inovația, seria de laptopuri ASUS ZenBook se remarcă anul acesta prin modelele cu ecrane cu tehnologie OLED care stabilesc un nou standard al realismului vizual prin culori precise, unghiuri de vizualizare largi și un contrast impresionant de 1.000.000:1.Calitatea unui ecran nu trebuie evaluată doar prin prisma caracteristicilor imaginii, ci trebuie luate în calcul și emisiile de radiație luminoasă. De ce? Pentru că studiile au evidențiat impactul pe care îl are asupra calității somnului emisia de radiație luminoasă albastră înainte de a merge la culcare, lucru valabil și pentru copii și pentru adulți.Efectele măsurate ale consumului de lumină albastră seara includ întârzierea momentului în care organismul dă semnalul pentru a dormi, cu întârzierea apariției somnului profund (REM) și scurtarea semnificativă a acestuia. Rezultatele se vor vedea imediat: trezire dificilă cu senzație de oboseală ce persistă pe toată durata zilei.Aceste efecte au determinat inginerii ASUS să perfecționeze filtrul optic Eye Care instalat pe noile ecrane OLED (Organic Light Emitting Diode Display) pentru a reduce cu 70% emisia de lumină albastră. Reușita a fost certificată de standardele SGS și TUV Rheinland și constituie un beneficiu important al ecranelor ASUS OLED Efectele asupra sănătății ale utilizării ecranelor pe timpul serii ne-au fost explicate de Ovidiu Petrița de la Ovidiu Optik, specialist optometrist cu o experiență de 20 de ani. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 este rezultatul obținut pornind de la ideea simplă de a proiecta un laptop fără compromisuri, o îmbinare perfectă de ”mobilitate” și ”performanță”. Pe lângă componentele de ultimă generație care sunt de așteptat la un laptop ultraperformant, supriza care te întâmpină de fiecare dată când deschizi capacul este prezența a două ecrane care funcționează perfect în tandem, un model de 15.6 inch 4K OLED HDR și ScreenPad Plus, un ecran companion de 4K care permite o flexibilitate de neimaginat cu doar câțiva ani în urmă la un laptop.Carcasa lui ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 găzduiește un procesor procesor Intel® Core™ i9 cu o frecvență maximă de 5.3 GHz și o placă video dedicată Nvidia® GeForce™ RTX 3070 cu 8 GB VRAM ce oferă accelerare Ray Tracing pentru grafică realistă. Cele două componente sunt răcite eficient de sistemul AAS Plus (Active Aerodynamic System) cu 6 heat-pipes si ventilatoare duale, la care se adaugă soluția mecanică ingenioasă a balamalei ErgoLift ce lasă să pătrundă la componente un flux de aer cu 36% mai mare.Lista inovațiilor lui ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 nu se oprește aici și te invită să descoperi un veritabil laptop al viitorului care se găsește în eShop Oficial ASUS în mai multe configurații.