Semne ca laptopul tau urmeaza sa cedeze

Taste nefunctionale

Pixeli morti

Click-ul final

Supraincalzire

Performante scazute

Pentru ca nu vrei sa ramai cu laptopul in pana, mai ales daca munca ta depinde de el. In ce situatii e bine sa te gandesti la un service bun sau pur si simplu sa te uiti dupa un laptop in rate ? Iata cateva semne care ar putea sa prevesteasca data expirarii.Cand incepi sa mananci litere in textele pe care le scrii, sunt doua variante. Ori esti obosit, ori iti cedeaza tastatura. Sa zicem ca o litera nefunctionala mai e cum mai e.Dar ce te faci cand iti iei adio de la taste mai importante, cum ar fi Enter sau Shift? Orice defectiune asupra tastaturii, oricat de mica, trebuie luata in serios. Pentru ca, de regula, sunt semne ca urmeaza sa cedeze toata tastatura.Este cel mai vizibil semn. La propriu. N-ai cum sa-l ratezi, pentru ca apare chiar sub ochii tai. Cand unul sau mai multi pixeli ingheata sau cand tot felul de culori exotice iti acapareaza ecranul, e timpul sa te gandesti la un laptop nou. Sigur, ai putea sa-ti incerci norocul la un service. Dar, de obicei, defectiunile ce tin de display sunt complicate si costisitor de reparat.Pana sa dai efectiv ultimul click, apare un alt sunet similar din interiorul dispozitivului. Si e mai mult decat enervant. Este un semn serios, care prevesteste defectarea hard disk-ului. Cat timp mai ai la dispozitie pana laptopul tau devine inutil? Greu de zis, dar e recomandat sa-ti copiezi datele pe un hard drive de rezerva cat mai curand.Cand se incinge treaba, e o problema destul de serioasa. Pentru ca niciun laptop nu se intelege bine cu temperaturile ridicate. Vestea buna e ca s-ar putea sa fie doar efectul unui ventilator prafuit, blocat sau defect. Vestea rea e ca, daca ai ignorat problema prea mult timp, s-ar putea sa existe deja si alte componente afectate de caldura.Poate cel mai bun indicator al sperantei de viata pentru laptopul tau este felul in care se misca. Mai este la fel de operativ ca la inceput? Au crescut timpii de gandire? Exista elemente de hardware pe care sistemul nu le mai gaseste? Din pacate, cu cat laptopul este mai vechi, cu atat mai multe probleme de acest gen isi fac aparitia.Toate sunt semne ca piesele dispozitivului s-au deteriorat. Motivele pot fi multiple, de la supraincalzire excesiva, pana la utilizare defectuoasa. Important e sa recunosti problemele si sa nu le ignori.Indiferent cum te anunta laptopul tau ca nu mai poate, e bine sa actionezi rapid. Un card de credit precum CardAvantaj te poate ajuta sa cumperi imediat un laptop nou si sa-l platesti treptat, in rate fara dobanda*. Ca sa alegi un model de calitate, de care sa te bucuri pentru mai multa vreme.