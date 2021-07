Sfaturi practice pentru alegerea unui laptop bun

De regulă, înainte de a alege un laptop bun , este necesar să înțelegi nevoile pe care le ai. Trebuie să identificați cu atenție scopurile pentru care va fi utilizat un laptop decent înainte de a alege. Acest lucru vă ajută să creați o listă de caracteristici cu care să fie dotat gadgetul. Majoritatea producătorilor furnizează modele bine făcute și clienții trebuie să facă cea mai potrivită alegere.Pe partea de display, considerăm că rezoluțiile mai mari de 1920x1080 sunt inutile în ceea ce privește calitatea imaginii. Ecranele cu rezoluție mai mare necesită mult mai multă energie a bateriei și mult mai multe capacități de afișare a imaginilor care se reflectă negativ asupra vitezei de procesare și, de asemenea, asupra problemelor de scalare.Dacă planifici să ai sesiuni de gaming, nu are sens să alegi un model de laptop cu un procesor potent, dar o placă grafică slabă. În acest caz, placa grafică nu va face față, iar procesorul va fi mai mereu inactiv. La fel, nu are sens sa alegi o placă grafică potentă și un procesor slab. În acest scenariu, este posibil ca procesorul să nu genereze suficiente cadre pentru placa video. Alege o variantă echilibrată, în care procesorul și placa grafica fac parte din același grup de performanță.Dacă selectați un laptop pentru a viziona filme, navigare web, pentru a studia sau pentru a lucra în programe office, puteți alege o placă video integrată. O astfel de placă grafică nu va consuma la fel de multă energie, iar performanța bateriei va fi mai bună.Cantitatea de RAM nu va accelera laptopul. Prin urmare, luarea unui laptop cu memorie ram excedentă nu are sens logic. Alegeți modele care se apropie de necesarul pe care îl aveți. Este de preferat să examinați pur și simplu alternativele care vă permit să faceți upgrade în viitor pe partea de memorie RAM, dacă va fi necesar.O funcție de scanare de amprente te poate scăpa de introducerea parolei de fiecare dată. Costul laptopurilor cu un astfel de scanner este destul de mare. Prin urmare, clientul trebuie să evalueze dacă trebuie să cheltuiască o sumă extra, pentru o astfel de caracteristică.