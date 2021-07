Upgrade de laptop? Doteaza-te cu tot ce e mai bun!

In cautarea ta, ia in calcul laptopurile ASUS cu ecran OLED, care dispun de cel mai bun gamut de culoare din clasa lor, reproducand culorile cu o acuratete superba, in conditii reale, si oferind imagini de nivel profesional, perfecte pentru munca sau divertisment. Aceste laptopuri ofera importante, cum ar fi imagini exceptional de detaliate si realiste, acoperind in proportie de 100% spatiul de culoare DCI-P3, folosit pe scara larga in industria cinematografica, si in proportie de 133% spatiul de culoare sRGB. Rezultatul este unul deosebit de spectaculos, cu culori mai bogate si mai vii. Validarea PANTONE inseamna ca culorile pe care le vezi pe ecran sunt afisate cu mare precizie - ceea ce vezi este cu adevarat ceea ce obtii!Orice forma de disconfort vizual este dramatic atenuata de ecranele OLED ale laptopurilor ASUS, care emit cu 70 % mai putina lumina albastra daunatoare, fiind certificate in acest sens de TUV Rheinland si SGS. Astfel celulele conice din retina ta, care permit vederea in culori, vor fi mult mai putin afectate de efectele nocive ale luminii albastre. Ca sa-ti faci o idee despre beneficiile protectiei oferite de ASUS, afla ca Universitatea Farmaceutica Gifu din Japonia a experimentat cu celulele conice ale soarecilor, care au fost supuse unor surse de lumina rosie, verde si albastra. Capacitatea de supravietuire a celulelor conice expuse la lumina albastra a scazut dramatic la 20 % dupa 24 de ore, in timp ce celulele conice expuse la alte culori si-au pastrat o capacitate de supravietuire de aproximativ 100%.Daca noptile albe ti-au afectat deseori metabolismul, trebuie sa stii ca, atunci cand se intuneca, creierul tau produce hormonul melatonina, care ajuta la mentinerea unei programari corecte a ciclurilor zilnice de somn. Potrivit unui studiu al Universitatii Stanford, productia de melatonina poate fi blocata de expunerea la lumina albastra pe timp de noapte si poate provoca perturbarea somnului.Culorile precise sunt mentinute de laptopurile ASUS OLED atat la niveluri de luminozitate ridicate, cat si la niveluri scazute de luminozitate, in timp ce la un laptop LCD standard gama de culori este redusa dramatic la niveluri scazute de luminozitate. Spre exemplu, la o luminozitate a nivelului de gri de 16 G, laptopurile LCD au o gama de culori DCI-P3 de numai 11 %, in timp ce laptopurile ASUS OLED mentin o gama de culori DCI-P3 de 100 %. Poti ajusta liber luminozitatea ecranului pentru a se potrivi mediului de lucru. De exemplu, in mediul din sufragerie (iluminat de obicei la aproximativ 100 lux), ai nevoie doar de o luminozitate de 177 niti la un ecran OLED pentru a produce aceeasi imagine clara ca si cea de 400 niti a unui ecran LCD.Laptopurile ASUS OLED reproduc perfect negrul. Un pixel OLED este alcatuit din trei subpixeli, fiecare avand propria iluminare autogenerata: un ecran Full HD (1.920 x 1.080) are 2.073.600 de pixeli, ceea ce inseamna ca are 6.220.800 de subpixeli auto-iluminati, in comparatie cu doar cateva zeci de LED-uri de iluminare din fundal intr-un ecran LCD Full HD. Atunci cand se afiseaza negru pe un ecran OLED, pixelul este pur si simplu oprit pentru a produce cel mai intunecat negru posibil. Acest lucru permite obtinerea unor imagini extrem de clare si clare chiar si in cele mai intunecate scene. Vei fi surprins sa vezi cate detalii noi vei observa in filmele tale preferate!Calitatea vizionarii va fi sporita si de acoperirea ridicata a standardului HDR de catre ecranele OLED ale laptopurilor ASUS. Standardul HDR din industrie acopera o gama uriasa de luminozitate, de la 0,0005 niti - cel mai mic nivel masurabil - pana la 10.000 de niti. Negrul adevarat si luminozitatea ridicata posibile cu ecranele OLED le confera acestora o acoperire de 75 % a standardului HDR, fata de aproximativ 46 % la ecranele LCD. Ecranele ASUS OLED au un timp de raspuns de 0,2 ms - cel mai rapid de pe orice laptop si de 50 de ori mai rapid decat un ecran LCD mediu de laptop. Asta asigura o fluiditate mai mare a scenelor de actiune cu ritm rapid, jocuri cu latenta redusa si detalii subtile, precum si derularea textului fara neclaritati.Noua ta investitia se va autoproteja, gratie mecanismului exclusiv ASUS OLED Care, care inlatura efectele de persistenta a imaginii, sau burn-in, care pot aparea pe un ecran OLED daca o imagine statica cu contrast ridicat este afisata pentru o perioada prelungita de timp. Pentru a evita acest lucru, atunci cand laptopul tau ASUS este inactiv mai mult de 30 de minute, intra in functiune un screensaver special conceput, care reduce semnificativ riscul de arsura, asigurandu-se ca toti pixelii sunt iluminati si intunecati in mod egal si protejand astfel afisajul impotriva schimbarilor vizibile de culoare in timp.Favoritul nostru, pe care ti-l si recomandam, este superbul model ZenBook Flip 13 OLED UX363, care vine cu un design complet nou, ce combina o portabilitate excelenta cu o versatilitate fara precedent. Ecranul subtire NanoEdge FHD OLED si balamaua ErgoLift cu rotire la 360 grade il fac pe ZenBook Flip 13 OLED un sistem super compact, cu o carcasa super-subtire de doar 13,9 mm, care incorporeaza o serie extinsa de interfete pentru conectivitate foarte usoara. Upgrade placut!Poti consulta oferta actuala pentru laptopurile ASUS OLED pe eShop oficial ASUS