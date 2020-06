Investeste in iluminatul stradal cu LED pentru siguranta ta si a celor din jur!

Ce pot face corpurile de iluminat cu LED pentru siguranta locuintelor si a locurilor publice?

De ce sa alegi corpuri de iluminat cu LED cand te orientezi dupa eficienta?

Pe site-ul oficial al brandului, utilizatorii de sisteme de securitate pot gasi o gama larga de produse, la preturi foarte convenabile, dintre care putem enumera: camere video, mufe, conectori, sisteme de detectie si alarmare, materiale electrice, dulapuri si tablouri metalice si multe alte accesorii necesare alcatuirii unui sistem de supraveghere complet si eficient.Dintre toate produsele comercializate de aceasta companie, in acest articol ne vom opri atentia la corpurile de iluminat stradal ce utilizeaza tehnologia LED. Astfel, vom vorbi mai departe despre diferite tipuri de corpuri cu LED, modul lor de utilizare in sporirea sigurantei si avantajele pe care le ofera.Niciun sistem de supraveghere nu poate fi considerat complet daca din ecuatie se exclude iluminatul.In contextul utilizarii camerelor video si nu numai, iluminatul contribuie la cresterea vizibilitatii si bineinteles, la limitarea libertatii de miscare a persoanelor straine ajunse intr-un spatiu privat, de teama recunoasterii.In acest sens, pentru un iluminat stradal eficient, Eldepo.ro ofera trei solutii, toate bazate pe tehnologia LED:● Corpuri de iluminat stradal: Este vorba de corpuri de iluminat cu unul, doua sau trei module LED, in functie de intensitatea luminoasa dorita. Carcasa acestor corpuri este fabricata din aluminiu invelit intr-un strat protector care nu permite oxidarea bunului in timp.Iluminarea uniforma se asigura cu ajutorul unei lentile speciale, menita sa distribuie fasciculul de lumina in mod egal.De asemenea, pentru o protectie optima impotriva prafului si a umiditatii, la asamblarea fiecarui proiector se tine cont de standardul IP65 in vederea obtinerii unor bunuri de calitate premium.: Proiectoarele LED se recomanda pentru spatiile deschise, generoase ca suprafata, ca de exemplu terenurile de sport, uzinele industriale, curtile si diferite alte locatii publice sau private.Cu alte cuvinte, aceste proiectoare LED pot fi montate oriunde se doreste o iluminare eficienta, indiferent de destinatia locului unde sunt utilizate. Instalarea lor este simplificata de existenta unui suport metalic care asigura o prindere rezistenta.In plus, carcasa lor este fabricata conform standardului IP66 astfel incat sa asigure protectie impotriva prafului si a intemperiilor vremii.: Proprietarii de birouri si magazine care doresc o solutie de iluminat practica, dar convenabila din punct de vedere al consumului, pot opta pentru panouri led aplicate ce pot fi incastrate si in placi de rigips. Ele distribuie lumina uniform si consuma foarte putina energie electrica in comparatie cu alte corpuri de iluminat.Toate aceste trei tipuri de corpuri de iluminat se fabrica si se comercializeaza in diverse forme, emitand fascicule de lumina de diferite intensitati, care trebuie alese in functie de suprafata zonei in care urmeaza a fi utilizate.Mai mult, ele au un design simplu si elegant care se potriveste cu toate stilurile arhitecturale si de amenajari exterioare.De asemenea, unele dintre ele pot fi dotate cu senzori de miscare a caror sensibilitate poate fi controlata.Indiferent de forma sub care se prezinta, iluminatul cu LED ofera nenumarate beneficii utilizatorilor sai.In primul rand, intensitatea luminoasa a becurilor cu LED nu se schimba pe toata durata lor de viata si in plus, ele nu se ard la fel de repede ca becurile clasice, putand fi considerate o investitie pe termen lung.In al doilea rand, spre deosebire de alte tipuri de becuri, cele cu LED se aprind imediat, lucru extrem de important atunci cand sunt folosite pentru sporirea sigurantei unui spatiu privat sau public.Cand vine vorba de siguranta, nu ar trebui sa se faca niciun fel de compromisuri in ceea ce priveste calitatea!Asa ca daca iti doresti corpuri de iluminat cu LED, de cea mai buna calitate, cumpara de aici , de pe site-ul Eldepo.ro, unde vei gasi oricare din tipurile de corpuri de iluminat cu LED despre care am discutat mai sus.