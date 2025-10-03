Cum sa-ti construiesti singur un magazin online

Afacerile online au luat avant si in Romania, iar clientii urmeaza trendul european care arata ca tot mai multi fac shopping online. In plus, magazinele online nu sunt la fel de greu de pus pe picioare ca cele clasice, care necesita investitii extinse.

Avantajele sunt evidente, pentru afaceristul grabit si care urmareste simplitatea. Un magazin online nu are aceleasi costuri cu personalul ca unul clasic, "chiria" consta in plata unei sume modice pentru intretinerea domeniului si a platformei web, iar costul cu utilitatile reprezinta doar consumul calculatorului, atunci cand se lucreaza cu el.

E adevarat insa ca pentru un magazin online e nevoie de aceeasi preocupare a patronului si de investitii in promovare pentru a-l transforma intr-o afacere de succes. Amazon.com sau Zappos.com sunt exemple de magazine virtuale care ruleaza afaceri de milioane de dolari.

Platforma web pe care se construieste magazinul online trebuie aleasa in functie de specificul magazinului: in genere, cei care nu au cunostinte HTML si nici nu vor sa cheltuie foarte multi bani pentru constructia site-ului pot alege o platforma gratuita, precum FreeWebStore.org. Cu siguranta insa, orice profesionist va prefera sa isi cumpere un domeniu si sa isi organizeze singur magazinul, pentru a oferi clientului o experienta autentica.

Quick Shopping Cart este un alt program care ofera posibilitatea de a construi rapid un magazin online, la care se adauga si web hosting-ul. Pot fi alese ca metoda de plata PayPal, dar si cardurile de credit, iar site-ul va fi integrat cu e-Bay, astfel incat produsele pot fi listate rapid pe e-Bay.

Pro Stores este un alt magazin integrat cu eBay, care are si optiuni pentru reduceri, dar si pentru lichidari de stoc sau eliminarea costului pentru transport. ProStore are un trial de 30 de zile gratuit pentru magazine, iar plata se face in functie de capacitatea magazinului: daca afacerea se extinde, poti alege sa platesti mai mult pentru un magazin mai mare.

O alta platforma pentru constructia de magazine online este si UcOz, de data aceasta o platforma in limba romana, pentru utilizatorii care prefera un magazin autohton. Platforma poate fi folosita pentru a crea site-uri de prezentare, magazine online, blog-uri personale, pagini destinate afacerilor mici si mijlocii etc.

Cea mai mare provocare pentru cei care fac afaceri online nu este insa realizarea unui magazin online, devreme ce toate aceste platforme pot construi site-ul chiar daca utilizatorul are doar minime cunostinte tehnice. Nu uitati sa investiti in promovare si sa folositi si optiunile de Search Engine Optimization pe care le au programele respective. Cu munca si atentie, um magazin online poate deveni o afacere de succes.

Un studiu realizat in 2009 a aratat ca numarul de persoane care isi fac cumparaturile online a crescut de la 27% la 33% in doi ani, iar in tari ca Franta, Germania si Marea Britanie 50% dintre utilizatorii de Internet si-au facut cumparaturile online. In tarile nordice, ca Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda si Islanda, 91% dintre utilizatorii de Internet cumpara produse online.

