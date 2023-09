Romanii au cele mai mici sanse sa cumpere online, in Europa

Comisia Europeana propune cautarea de mijloace pentru a fi eliminate bariarele comertului online, un studiu publicat joi sustinand ca rata refuzului in privinta tranzactiilor online transfrontaliere a crescut.

Potrivit AFP, Romania, Bulgaria, Belgia si Letonia sunt statele europene unde cumparatorii online intampina cea mai mare rezistenta in ce priveste livrarea produselor comandate online.

In cazul primelor doua state, rata de esec a fost de peste 75% din totalul comenzilor facute prin internet in strainatate, usor mai mare in Romania. Alte state unde, rata esecurilor acestor tranzactii a fost de peste 70% sunt Letonia si Belgia.

In 13 dintre statele membre UE, printre care si Romania, jumatate sau mai mult dintre produse ar putea fi cumparate la un pret mai mic cu 10% (costuri de transport incluse) de pe un site internet din alta tara.

De asemenea, 1 din 2 produse cautate nu au putut fi gasite pe site-urile nationale, inclusiv in Romania, fiind oferite doar de un comerciant din alt stat membru. (M.M.)