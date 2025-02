Playtech.ro: Daca-ti vezi adresa de mail pe lista asta, trebuie sa iei masuri urgent

Acum iti poti cauta adresa de mail intr-o lista imensa cu sute de milioane ca sa vezi daca ar trebui sa-ti schimbi parola imediat, scriu cei de la Playtech.ro.

Un expert in domeniul securitatii informatice a descoperit o lista de spam care contine circa 711 milioane de adrese de mail. Lista neagra contine doua seturi de date separate: primul ilustreaza adrese de mail, iar cel de-al doilea parole.

In urma cu un an, Playtech.ro scria prima data despre site-ul pe care sunt disponibile date despre mailuri ale tale care ajung online.

In cazul in care adresa ta de mail se regaseste pe lista celorlalte peste 700 de milioane, trebuie sa schimbi parolele contului, dar si site-urilor pe care ai folosit-o. De asemenea, e recomandat s-o schimbi si ca sa nu iti fie folosit mailul pentru recuperarea altor conturi.

Vezi cat de grava e problema mailurilor furate

