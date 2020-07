Videoconferinta cu pana la 50 de persoane, pe Facebook. Cum va functiona "Messenger Rooms"

Utilizatorii vor putea invita persoane sa participe la "Messenger Rooms", inclusiv persoane care nu au un cont pe Facebook, pentru apeluri video de grup, iar apoi vor putea transmite in direct, pe orice profil, pagina sau grup de pe platforma Facebook.Iniiativa intensifica eforturile Facebook de a profita de cresterea puternica a cererii pentru servicii de video conferinte declansata de criza noului coronavirus, care a transformat Zoom Video Communications intr-un nume cunoscut de toata lumea.Alte companii de tehnologie au lansat servicii similare pentru a atrage utilizatorii. Google , de exemplu, permite utilizatorilor sa gazduiasca gratuit conferinte video pe Meet.Facebook a anuntat ca incepand de joi lanseaza in unele tari functia pe platforma sa si pe Messenger si ca in curand va extinde serviciul in toate tarile unde este disponibil Messenger Rooms.Transmisiunile in direct de pe pagini Facebook s-au dublat in iunie comparativ cu anul anterior, in urma masurilor de distantare sociala impuse de autoritatile mai multor tari incepand din martie, ca reactie la pandemia de coronavirus.