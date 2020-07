Google lanseaza Fabricius, un instrument de descifrare a hieroglifelor

Oricine poate descifra hieroglifele

Noul instrument de la Google este disponibil in engleza si araba, si a fost botezat dupa Georg Fabricius, parintele epigrafiei (studiul inscriptiilor).Instrumentul a fost creat in colaborare cu Australian Center for Egyptology de la Macquarie University, Psycle Interactive, Ubisoft si egiptologi din intreaga lume.Pentru profesori si cercetatori, Fabricius include primul instrument digital - lansat ca open source pentru a sprijini dezvoltarea in continuare a studiului limbilor antice - care decodifica hieroglifele egiptene pe baza invatarii automate (machine learning).Mai exact, tehnologia Google Cloud AutoML AutoML Vision a fost utilizata pentru a crea un model de invatare automata care sa poata "intelege" ce reprezinta o hieroglifa.In trecut, era nevoie de o echipa de specialisti in date, multe coduri si foarte mult timp, acum AutoML Vision permite dezvoltatorilor sa invete cu usurinta o masina sa recunoasca diverse obiecte."Puteti afla mai multe povesti despre minunile Egiptului antic, inclusiv despre faimosul Faraon Tutankhamon, despre Piramidele din Giza si despre Cartea Mortilor. Pentru profesorii care folosesc Google Classroom am creat resurse despre Egiptul antic, care sa ii ajute in activitatea de predare. Descoperiti mai multe despre Egiptul antic descarcand aplicatia gratuita free Google Arts & Culture sau accesand site-ul Google Arts & Culture", spun oficialii Google.Folosite in urma cu mai bine de 4.000 de ani, hieroglifele erau cunoscute si utilizate doar de un grup restrans si privilegiat."Incepand de astazi insa, cu ajutorul noului instrument Google Arts & Culture Fabricius, oricine poate descoperi in mod interactiv limbajul fascinant al hieroglifelor. Puteti afla mai multe despre hieroglifele Egiptului antic urmand o scurta introducere in sase pasi. Va puteti distra "traducand" cuvinte si mesaje in hieroglife, pe care le puteti trimite apoi prietenilor si familiei, provocandu-i sa le descifreze. Sase pasi interactivi va vor introduce in lumea hieroglifelor egiptene. Scrieti propriile mesaje cu ajutorul hieroglifelor egiptene si trimiteti-le prietenilor", mai spun oficialii Google.