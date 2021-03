Netflix vrea sa concureze cu Tik Tok. A lansat o aplicatie cu secvente amuzante din filmele de pe platforma

Aplicatia Netflix are o noua sectiune, numita Fast Laughs, care foloseste formatul popularizat de TikTok pentru a livra secvente amuzante alese din continutul disponibil in cadrul platformei, pentru a promova anumite titluri si a convinge utilizatorul sa petreaca mai mult timp in cadrul aplicatiei, chiar daca nu se uita la ceva anume.Dupa mai multe luni de teste, Netflix si-a lansat propria sectiune de clipuri amuzante. Fast Laughs contine scurte secvente decupate din filmele si serialele de comedie disponibile in cadrul platformei.Clipurile folosesc formatul portret si ocupa intreg ecranul, iar navigarea se face pe verticala - exact ca la TikTok sau clona de TikTok, Instagram Reels.In dreptul fiecarui clip exista o serie de butoane care indeplinesc functii precum partajarea, adaugarea pe watchlist sau redarea filmului ori serialului de unde provine fragmentul respectiv.Cu noua sectiune, Netflix incearca sa impuste doi iepuri dintr-un foc. Pe de o parte, Fast Laughs poate fi un bun vehicul pentru promovarea numeroaselor titluri disponibile in cadrul platformei.Pe de alta parte, Netflix determina, astfel, utilizatorul sa petreaca mai mult timp in cadrul platformei - adica sa continue sa plateasca abonamentul - ceea ce este, in final, adevaratul scop al unei platforme de streaming video . Conteaza mai putin daca abonatul se uita la un film intreg sau isi petrece timpul urmarind clipuri amuzante in noua sectiune.Fast Laughs se va regasi pe bara din partea de jos a ecranului (in locul sectiunii de cautare) pe iOS si "va fi disponibila in anumite tari". O versiune pentru Android se afla inca in teste.