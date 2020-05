O echipa de tineri lanseaza TeachU, prima platforma de meditatii gratuite din Romania

Ziare.

Meditatiile au loc intr-un mediu sigur, pe Skype, prin conferinta video si sunt complet GRATUITE, prin munca voluntara a meditatorilor inscrisi.La 3 saptamani de la lansare, platforma deja numara peste 100 de meditatori in diverse domenii si peste 350 de studenti, iar intalnirile dintre acestia au generat peste 600 ore de meditatii.Proiectul s-a nascut in cadrul programului, intr-o competitie de idei la care au luat parte liceeni performeri ce trebuiau sa gaseasca solutii la diverse nevoi ale tinerilor de varsta lor.Una dintre ideile care a atras atentia juriului a fost TeachU , o platforma de educatie nonformala prin care elevii sa se ajute unii pe altii asa cum o fac, de altfel, si in viata reala, cand cei care se pricep la o anume disciplina ii asista pe cei care se pricep mai putin.Meditatiile au fost gandite astfel incat sa fie de folos pentru scoala, pentru concursuri sau pentru cei care pur si simplu isi doresc sa invete ceva nou si, mai mult decat atat, sa fie gratuite.Momentul lansarii coincide cu o perioada in care educatia s-a mutat in online si, cu atat mai mult, este resimtita nevoia unui astfel de proiect.Printre initiatorii proiectului se numara si Gabriela Diana Oprea, fosta olimpica internationala la chimie, actualmente studenta la Oxford University, Department of Chemistry.spune Gabriela, in calitate de coordonator al proiectului., mai adauga Gabriela.Gabrielei i s-au alaturat si alti studenti romani care studiaza la universitati de top, asa cum sunt Iulia Mitrache, studenta la Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti - fosta olimpica internationala la filosofie, Dan Mirea, student la University of Cambridge, fost olimpic international la biologie si lingvistica, cat si liceeni olimpici, ca Sebastian Romeo Pintilie, olimpic international la biologie.Momentan, lista materiilor la care un tanar poate sa ia meditatii gratuite prin platforma TeachU.ro cuprinde peste 25 de discipline, de la limbi straine ca araba, engleza, rusa sau japoneza, pana la matematica, fizica sau chimie.Teachu este un program marca Creatori de Viitor dezvoltat cu sprijinul Kaufland Romania si Telenav.