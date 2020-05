S-a lansat platforma UrbanAir, pentru sharing de biciclete, trotinete electrice si masini

Ziare.

com

Platforma este prezenta atat pe piata din Romania, cat si la nivel global, si raspunde perfect nevoilor de distantare sociala, prin optiuni de transport individual in oras.In prezent, pe platforma sunt disponibili peste 100 de furnizori de mobilitate alternativa.UrbanAir are scopul de a satisface, in special in contextul creat de pandemie, nevoile de deplasare din interiorul oraselor. Astfel, platforma ofera utilizatorilor cele mai bune variante de miscare alternativa, adecvate in functie de locul in care se afla si destinatie:etc.In Romania aplicatia este disponibila in orasele unde este prezenta mai mult de o solutie de shared mobility. In Capitala, pe platforma sunt disponibili 12 furnizori diferiti de trotinete electrice, biciclete sau masini, toate optiunile in regim de sharing. In total, in prezent, aplicatia este functionala in 60 de orase din intreaga lume., a declaratUrbanAir vine ca o solutie pentru deplasarea in oras si faciliteaza accesul la toate metodele alternative de miscare disponibile in piata.Mai mult, aplicatia ofera utilizatorilor cele mai bune optiuni in functie de locul in care se afla si directia de deplasare.UrbanAir se adapteaza astfel perfect modului in care oamenii se misca in interiorul unui oras si propune cel mai potrivit mijloc de deplasare.Aplicatia este disponibila gratuit pentru iOS in App Store si Android in Play Store, iar utilizatorii isi pot face cont pe baza numarului de telefon.Acestia pot vedea in timp real pe harta toate vehiculele puse la dispozitie prin shared mobility din orasul in care se afla.La nivel global exista peste 300 de servicii diferite de mobilitate in regim sharing in aproape 800 de orase. Totodata, modalitatile de transport alternativ vor continua sa ia amploare, mai ales in contextul crizei medicale generate de COVID-19 si a normelor impuse pentru distantarea sociala.Posibilitatea de a accesa cu usurinta solutiile de shared mobility dintr-un oras reduc, pe de o parte, necesitatea de masini proprii si are, pe de alta parte, un impact pozitiv asupra traficului si a poluarii din orase.Detalii complete despre UrbanAir sunt disponibile pe site: rideurbanair.com Neobility este un startup cu capital romanesc, fondat de Mihai Rotaru, care isi propune digitalizarea urbana prin dezvoltarea serviciilor de mobilitate in oras. In 2019, startup-ul a primit o finantare de 600.000 de euro din partea fondului Early Game Ventures.Neobility are in plan sa regandeasca si sa rezolve nevoile de transport in comun. Tinta este eliberarea traficului, dar si eficientizarea consumului de energie, cresterea calitatii aerului si cresterea gradului de confort si scurtarea timpilor de tranzit pentru un numar mare de oameni.Pe masura ce planurile de extindere ale Neobility vor fi derulate, aceasta poate deveni o platforma pe care orasele sa o adopte pentru a-si optimiza transportul public, care presupune si o integrare functionala cu celelalte solutii de transport personal.