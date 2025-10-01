Atacata de hackeri, reteaua PlayStation functioneaza din nou dupa trei zile

Serviciile online pentru utilizatorii consolelor PlayStation (Sony) au fost restabilite, dupa ce trei zile au fost indisponibile din cauza unui atac informatic, au declarat, sambata seara, mai multi responsabili din conducerea grupului japonez Sony.

Atacul informatic care a avut loc joi a afectat si serviciile online pentru consola Xbox a grupului american Microsoft, insa acestea au fost restabilite vineri si de atunci functioneaza la capacitate maxima, transmite AFP.

"Reteaua PlayStation si alte servicii de jocuri au fost atacate in timpul Sarbatorilor cu un nivel de trafic artificial de mare, destinat sa intrerupa conexiunea cu serverele", a explicat, sambata seara, vicepresedintele diviziei americane a Sony, Catherine Jensen.

"PlayStation Network este din nou online", a adaugat Jensen.

Un grup de hackeri, intitulat Lizard Squad, a revendicat atacul dupa ce, la inceputul lunii decembrie, a avertizat ca va lovi in preajma Craciunului.

Aceste probleme au aparut dupa ce companiile Sony si Microsoft au decis sa difuzeze pe retelele PlayStation si Xbox Video filmul "The Interview", o comedie produsa de studiourile Sony, avand ca subiect o tentativa de asasinat a liderului nord coreean Kim Jong-Un, orchestrata de CIA.

Dupa ce in prima faza a anulat lansarea filmului prevazuta pentru data de 25 decembrie, Sony s-a razgandit si, in ziua de Craciun, a lansat acest film in unele sali de cinema din SUA si pe Internet, fiind disponibil si pe consolele Xbox si, curand, pe PlayStation.

