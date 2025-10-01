Atacata de hackeri, reteaua PlayStation functioneaza din nou dupa trei zile

Duminica, 28 Decembrie 2014, ora 16:40
2723 citiri
Atacata de hackeri, reteaua PlayStation functioneaza din nou dupa trei zile
Foto: CNet.com

Serviciile online pentru utilizatorii consolelor PlayStation (Sony) au fost restabilite, dupa ce trei zile au fost indisponibile din cauza unui atac informatic, au declarat, sambata seara, mai multi responsabili din conducerea grupului japonez Sony.

Atacul informatic care a avut loc joi a afectat si serviciile online pentru consola Xbox a grupului american Microsoft, insa acestea au fost restabilite vineri si de atunci functioneaza la capacitate maxima, transmite AFP.

"Reteaua PlayStation si alte servicii de jocuri au fost atacate in timpul Sarbatorilor cu un nivel de trafic artificial de mare, destinat sa intrerupa conexiunea cu serverele", a explicat, sambata seara, vicepresedintele diviziei americane a Sony, Catherine Jensen.

"PlayStation Network este din nou online", a adaugat Jensen.

Un grup de hackeri, intitulat Lizard Squad, a revendicat atacul dupa ce, la inceputul lunii decembrie, a avertizat ca va lovi in preajma Craciunului.

Aceste probleme au aparut dupa ce companiile Sony si Microsoft au decis sa difuzeze pe retelele PlayStation si Xbox Video filmul "The Interview", o comedie produsa de studiourile Sony, avand ca subiect o tentativa de asasinat a liderului nord coreean Kim Jong-Un, orchestrata de CIA.

Dupa ce in prima faza a anulat lansarea filmului prevazuta pentru data de 25 decembrie, Sony s-a razgandit si, in ziua de Craciun, a lansat acest film in unele sali de cinema din SUA si pe Internet, fiind disponibil si pe consolele Xbox si, curand, pe PlayStation.

Ginerele lui Trump a pus la cale cea mai mare afacere din istoria Wall Street: Cineva a ”aruncat” cu 55 de miliarde dolari
Ginerele lui Trump a pus la cale cea mai mare afacere din istoria Wall Street: Cineva a ”aruncat” cu 55 de miliarde dolari
O companie de top din Statele Unite a fost râvnită ani de zile de fondul suveran al unui aliat american din Orientul Mijlociu și de un miliardar. Acum, ginerele președintelui Donald Trump,...
Apple pregătește saltul direct la iPhone 20: zvonurile spun că seria 19 ar putea fi „sărită” complet
Apple pregătește saltul direct la iPhone 20: zvonurile spun că seria 19 ar putea fi „sărită” complet
Informații din Asia sugerează că Apple are în plan un calendar extrem de aglomerat pentru următorii doi ani: aproape 12 modele noi de iPhone între 2026 și 2027. Cea mai surprinzătoare...
#Sony Playstation atac hackeri, #hackeri atac XBox Playstation , #playstation
Comentarii
Poza Tragicomedian
Tragicomedian
rank 1
Micutul Kim e greu de doborat
A promis el niste lovituri mortale... Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura "de milioane" pregatita de Simona Halep, dupa ce "s-a simtit umilita"! Americanii au facut anuntul
Adevarul.ro
Romanii, in centrul unui scandal in Germania. IT-ist roman din Berlin acuza Der Spiegel: "Articol rasist"
ObservatorNews.ro
Epava de la Costinesti, considerata printre cele mai infricosatoare destinatii. Se aud "zgomote stranii"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ginerele lui Trump a pus la cale cea mai mare afacere din istoria Wall Street: Cineva a ”aruncat” cu 55 de miliarde dolari
  2. Apple pregătește saltul direct la iPhone 20: zvonurile spun că seria 19 ar putea fi „sărită” complet
  3. Meta vrea să creeze „Android-ul pentru roboți”: miliarde investite într-o platformă universală de AI humanoid
  4. Tichetele Rabla pentru mașini clasice s-au epuizat în 13 minute, dar mai sunt accesibile pentru mașini electrice
  5. Samsung schimbă rețeta Galaxy S26: „vanilla” devine Pro, Plus dispare, iar Ultra pierde ADN-ul Note
  6. YouTube plătește 24,5 milioane $ pentru a închide procesul cu Donald Trump: „Big Tech a cedat”
  7. Google Drive primește protecție automată împotriva atacurilor ransomware. Cum funcționează protecția AI care îți face documentele mai sigure
  8. De la un simplu furt la o rețea internațională de crimă cibernetică: povestea hackerului care și-a urmărit telefonul furat
  9. Galaxy Ring explodează în atenția publică: bateria unui inel Samsung s-a umflat pe degetul unui utilizator, care a ajuns la spital
  10. Lion Recycle oferă soluțiile moderne pentru gestionarea deșeurilor prin containere de închiriat