Imbunatatiri aduse Google Maps, anul acesta. Ce impact vor avea asupra utilizatorilor

Pentru Romania, incepand cu luna mai, Google Maps va avea doua noi niveluri de date: vreme si calitatea aerului. Datele despre vremea dintr-o anumita zona sunt furnizate de Weather Company si vor arata starea vremii la momentul respectiv, precum si prognoza pe o saptamana. Datele despre vreme vor fi disponibile la nivel global, pe desktop, Android si iOS.Nivelul cu informatii despre calitatea aerului apeleaza la mai multe surse globale de date, precum Agentia Guvernamentala pentru Protectia Mediului din Statele Unitate AirNow.gov, CPCB din India, EPA Victoria din Australia sau KECO din Coreea. Informatii pe Google Maps despre calitatea aerului vor fi disponibile in toate zonele in care exista statii AQI (Air Quality Index). Datele despre calitatea aerului vor fi disponibile pe desktop, Android si iOS, in prima etapa in Statele Unite, India, Australia si Coreea, iar apoi extins la nivel global.Interfata noua pentru rute catre destinatieInterfata prin care sunt oferite variantele de rute catre destinatie in Google Maps a fost redesenata, astfel incat sa ofere o imagine mai cuprinzatoare asupra tuturor modurilor de transport si a rutelor disponibile catre destinatie.In locul navigarii intre diferite "tab"-uri pentru fiecare mod de deplasare (condus, transport in comun, mers pe jos), utilizatorii vor putea sa vada si sa compare cat timp dureaza sa ajunga la destinatie in fiecare mod de transport, acestea fiind asezate una langa alta. Informatiile necesare pentru a lua decizia privind modul de transport pana la destinatie vor fi intr-un singur ecran, inclusiv informatii in timp real despre timpul estimat pana la destinatie, durata calatoriei, ora de ajungere, cost, disponibilitate si altele.Noua interfata va fi disponibila din luna iulie, la nivel global, pentru desktop, Android si iOS.Incepand cu luna septembrie a acestui an, Google Maps va oferi variante de rute "eco-friendly". Acestea sunt obtinute printr-un nou model care care optimizeaza consumul de combustibil, luand in calcul factori precum inclinatia soselei si viteza anticipata. Din aceeasi categorie, alaturi de rutele "eco-friendly", Google Maps va afisa alerte atunci cand soferii sunt in apropierea unei zone cu emisii scazute, respectiv perimetre unde sunt restrictii de acces pentru anumite masini, in vederea reducerii poluarii.Aceste alerte vor fi lansate in iunie 2020 si vor fi aplicate pentru mai mult de 100 de orase europene din Germania, Olanda, Franta, Spania si Marea Britanie, urmand sa fie extins in mai multe tari.