Google Maps are o noua grafica de zilele acestea

O harta mai colorata si mai aproape de realitate

O noua grafica pentru Google Maps

Mai multe informatii pe drum

Google Maps are imagini de inalta fidelitate din satelit pentru 98% din teritoriul locuit al planetei. Folosind un nou algoritm de colorare a hartilor, Google Maps poate acum sa foloseasca imaginile din satelit si sa transpuna informatiile din acestea intr-o harta mai detaliata si dinamica. Cand explorezi o zona vei observa usor caracteristicile geografiei locului: vei putea distinge usor plajele aride sau deserturile de rauri, lacuri sau vai. De asemenea, se poate observa din culori cat de bogata este vegetatia dintr-o anumita zona sau calotele de zapada din varful muntilor.Actualizarea ce ofera o privire comprehensibila asupra detaliilor naturale este disponibila in toate cele 220 de tari si teritorii acoperite de Google Maps. Aceasta inseamna o acoperire de peste 100 de milioane de kilometri patrati de teren. Noua grafica a Google Maps va fi vizibila pentru orice zona - de la cele metropolitane la cele mai mici sate.Cum functioneaza aceasta tehnica de colorare a hartii? In primul rand, computerul analizeaza si identifica caracteristicile cadrului natural din imaginile din satelit, evidentiind in mod special zonele aride, inghetate, impadurite sau montane. Apoi, fiecarei parti identificate i se atribuie o culoare, de o anumita intensitate. De exemplu, o zona dens impadurita va fi clasificata cu verde inchis, in timp ce o regiune cu arbusti va fi colorata intr-un ton de verde mai deschis.Noua grafica nu ofera doar o reprezentare mai buna a detaliilor naturale si o imagine mai clara asupra peisajului, ci si informatii pentru a te orienta mai bine si sigur. In curand, Google Maps va oferi informatii detaliate la nivelul strazii, care arata forma si latimea ei la scara. Utilizatorii vor putea vedea exact unde sunt trotuarele, trecerile si refugiile de pietoni.De asemenea, vor fi disponibile informatii pentru accesul persoanelor in scaun cu rotile sau a carucioarelor. Aceste detalii vor fi disponibile in urmatoarele luni in Londra, New York si San Francisco, iar pe viitor vor acoperi tot mai multe orase.