Dupa Facebook si LinkedIn, reteaua sociala Clubhouse are probleme de securitate

Acestea includ numele, ID-ul de utilizator, poza de profil, numele de utilizator de pe alte retele sociale , numele persoanei care a generat invitatia de creare a contului si altele. Ca si in alte cazuri similare, datele au fost descoperite pe un forum de hacking.Conform Clubhouse, nu este vorba de un hack propriu-zis , prin care sa fi fost accesate date de pe serverele companiei. Informatiile ar fi fost pur si simplu copiate de pe paginile publice de profil ale utilizatorilor.De altfel, in afara numelui, leak-ul nu include alte date prin care persoanele sa poata fi identificate si localizate, precum adrese de email, numere de telefon sau adrese de domiciliu.Chiar si asa, Clubhouse este deja a treia platforma sociala implicata intr-un incident ce implica datele utilizatorilor, in doar o saptamana, dupa Facebook si LinkedIn.De departe, cel mai grav a fost incidentul prin care datele a 533 de milioane de utilizatori Facebook au fost postate online. Inclusiv numarul de telefon al lui Mark Zuckerberg s-a regasit printre acestea.