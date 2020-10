Facebook va bloca reclamele care descurajeaza oamenii sa se vaccineze

Reclamele care sustin sau se opun legislatiei sau politicilor guvernamentale referitoare la vaccinuri, inclusiv pentru un vaccin destinat Covid-19, vor fi permise in continuare, a anuntat compania intr-o postare pe blog . Noua politica va fi implementata in urmatoarele cateva zile.Facebook, care are 2,7 miliarde de utilizatori activi zilnici, a fost presata de parlamentari si de grupuri din domeniul sanatatii sa combata continutul anti-vaccinare si dezinformarile de pe platforma sa. Compania a afirmat ca, desi un vaccin pentru Covid-19 nu va fi disponibil pentru ceva timp, pandemia a scos in evidenta importanta unui comportament preventiv in domeniul sanatatii.Prevederile anterioare ale Facebook interziceau reclamele care contineau dezinformari legate de vaccinuri, dar permiteau reclame care se opuneau vaccinurilor, daca acestea nu contineau afirmatii false.Facebook va incepe din aceasta saptamana sa directioneze utilizatorii catre informatii despre vaccinul pentru gripa si modul in care poate fi obtinut, potrivit directorului pentru sanatate al companiei, Kang-Xing Jin, si directorului pentru managementul de produs, Rob Leathern.Facebook colaboreaza cu parteneri din domeniul sanatatii precum Organizatia Mondiala a Sanatatii si UNICEF pentru campanii destinate cresterii ratelor de imunizare, au precizat cei doi intr-o postare pe blog.