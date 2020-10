Facebook si Twitter au desfiintat mai multe retele de dezinformare de pe platformele lor

Cele doua companii au anuntat in comunicate separate ca au identificat si suspendat peste 3.500 de conturi, care foloseau identitati false si alte comportamente inselatoare pentru a raspandi informatii false sau inselatoare.Retelele aveau ca tinta utilizatori dintr-un numar mare de tari, inclusiv din Statele Unite, unde oficialii avertizasera ca guverne straine incearca sa influenteze rezultatul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie.In trecut, companiile din sectorul mediei sociale au colaborat cu autoritatile americane pentru urmarirea si dezmembrarea campaniilor de influentare politica care aveau ca tinta alegatorii americani, care au fost atribuite unor state straine, notabil Iranului si Rusiei.Teheranul si Moscova au negat in repetate randuri acuzatiile.Masurile anuntate joi au fost luate impotriva unor retele cu anvergura globala, dincolo de alegerile din SUA. Operatiunile aveau ca tinta cel putin alte 16 tari, de la Azerbaidjan la Nigeria si Japonia, potrivit Facebook si Twitter.Twitter a aratat ca cele cinci retele suspendate aveau legaturi separate cu grupuri asociate guvernelor din Iran, Arabia Saudita. Cuba, Thailanda si Rusia.Facebook a anuntat ca a suspendat 10 retele, dintre care pe unele le-a identificat public anterior. Retelele avea legaturi proponderente cu grupuri politice care aveau ca tinta audiente interne, a aratat compania, intre acestea fiind armata din Myanmar si aripa tanara a partidului de guvernamant din Azerbaidjan."Campaniile inselatoare de acest tip provoaca probleme complexe prin estomparea liniei de demarcatie intre o dezbatere publica sanatoasa si manipulare", a declarat Nathaniel Gleicher, director pentru politici de securitate cibernetica la Facebook.Facebook a interzis, de asemenea, o firma de marketing din SUA numita Rally Forge, despre care a spus ca a lucrat cu organizatia de activism conservator Turning Point SUA si cu un organizatie autoproclamata de mediu numita Inclusive Conservation Group.Conturile controlate de Rally Forge au incercat sa influenteze conversatiile publice in jurul evenimentelor de stiri prin inundarea sectiunii de comentarii a articolelor publicate de institutii de presa importante, a spus Facebook.Washington Post a raportat ca Turning Point SUA a fost responsabila pentru o campanie de mesagerie politica "asemanatoare spamului", care a pompat 4.500 de tweeturi cu continut identic. La acea vreme, Twitter a suspendat 20 de conturi si Facebook a anuntat ca va investiga activitatea.Turning Point a spus acuzatiile sunt legate de o entitate separata. "Greseala a fost semnalata echipei de comunicare a Facebook", se afirma intr-un comunicat.Solicitarile de comentarii trimise Rally Forge si presedintele sau din zona Phoenix , Jake Hoffman, au primit imediat raspuns. Reuters nu a reusit sa ii contacteze pe reprezentantiiInclusive Conservation Group.