Reteaua 5G a primit verde de la Senat. Cand se va implementa noua tehnologie in Romania

Potrivit presedintelui Comisiei juridice, Iulia Scantei, care a condus sedinta de vineri, raportul de admitere a inregistrat preponderent voturi "pentru", impotriva fiind doar senatorii AUR.Legea are drept scop adoptarea unor masuri referitoare la autorizarea producatorilor de tehnologii, echipamente si programe software utilizate in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G - retele 5G, in vederea prevenirii, contractarii si eliminarii riscurilor, amenintarilor si vulnerabilitatilor la adresa securitatii nationale si apararii tarii.Proiectul va intra in dezbaterea plenului Senatului, for decizional in acest caz.