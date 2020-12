Masura luata de Facebook pentru a scapa de legislatia UE privind confidentialitatea datelor

Schimbarea va intra in vigoare anul viitor si urmeaza modelul unei masuri similare anuntata in februarie de Google Facebook, Google si alte companii au sediile europene la Dublin, iar iesirea Marii Britanii din UE va modifica relatia juridica cu Irlanda, care ramane in Uniune."Ca si alte companii, Facebook a trebuit sa faca schimbari pentru a reactiona la Brexit si vom transfera responsabilitatile legale si obligatiile fata de utilizatorii din Regatul Unit de la Facebook Ireland la Facebook Inc.Nu va avea loc vreo schimbare a controlului asupra confidentialitatii datelor sau a serviciilor oferite de Facebook persoanelor din Marea Britanie", a anuntat divizia britanica a a Facebook.Utilizatorii britanici ai Facebook vor ramane sub incidenta legislatiei britanice referitoare la confidentialitate, care respecta in prezent legislatia GDPR din UE.Facebook face schimbarea partial pentru ca regimul UE in domeniul confidentialitatii datelor este printre cele mai stricte din lume, potrivit unor persoane apropiate situatiei.