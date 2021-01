Fondatorul si patronul Twitter: Decizia de a-l bloca pe Donald Trump a fost "buna", dar este un "precedent periculos"

Este un "esec din partea noastra in a promova o conversatie sanatoasa", a scris el pe Twitter miercuri, intr-o serie de mesaje unde revine asupra deciziei retelei sociale de a-l bloca definitiv pe presedintele in exercitiu al Statelor Unite pentru ca a incurajat violentele de la Capitoliu.Acest gen de masuri "ne divizeaza. Ele limiteaza posibilitatea de a explica, de a rascumpara o greseala, de a invata", a continuat Jack Dorsey. "Si asta stabileste un precedent care mi se pare periculos: puterea pe care un individ sau o companie o are asupra unei parti a conversatiei publice mondiale", a avertizat el.Twitter a fost principalul mijloc de comunicare al omului de afaceri republican, care il folosea zilnic pentru a li se adresa celor 88 de milioane de abonati. El a fost, de asemenea, suspendat de pe Facebook , Snapchat, Twitch si, cu incepere de marti, de pe YouTube pentru o saptamana.Decizia retelei de socializare Twitter a fost de departe cea mai emblematica. Izolarea presedintelui american a fost salutata de numerosi congresmeni, dar a provocat si critici din partea unor asociatii si lideri cum ar fi cancelarul german, Angela Merkel , ingrijorati de puterea companiilor din tehnologie Jack Dorsey a subliniat ca echilibrul puterilor era respectat atat timp cat "oamenii puteau sa mearga pur si simplu spre un alt serviciu, daca regulile noastre si aplicarea regulilor nu le convenea"."Acest concept a fost insa pus sub semnul intrebarii saptamana trecuta cand un numar de furnizori esentiali de instrumente de internet au decis, de asemenea, sa nu gazduiasca ceea ce li s-a parut periculos", a recunoscut el."Nu cred ca a fost coordonat. Mai probabil, companiile au ajuns la propriile concluzii sau au fost incurajate de actiunile altora", a mai scris el.Twitter si vecinii sai din Silicon Valley sunt de mai multe luni in vizorul autoritatilor americane. Congresmeni din ambele tabere le reproseaza atotputernicia lor, atat in termeni de concurenta economica, cat si in ceea ce priveste datele si dezbaterea publica.Cand Donald Trump a incercat vineri sa raspunda la suspendarea contului sau prin contul oficial POTUS (presedintele Statelor Unite), in atentia celor "75 de milioane de patrioti" care l-au votat, mesajele sale au fost imediat retrase de pe reteaua sociala."Folosirea unui alt cont pentru a evita suspendarea este impotriva regulilor noastre", a explicat un purtator de cuvant al companiei.