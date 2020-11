Scrolling-ul pasiv pe Facebook, Twitter si Instagram ne afecteaza emotional. Cand este benefica folosirea social media

De asemenea, social media ne poate afecta randamentul, in viata de zi cu zi, si sanatatea fizica. Exista, insa, si studii care spun ca interactiunile pozitive si participarea la actiuni colective prin intermediul social media ar putea imbunatati starea de bine.Anul 2020, marcat de pandemia de COVID-19 si de importante alegeri electorale, a batut toate recordurile de timp petrecut pe retelele de socializare.Un nou studiu, de la University of British Columbia, a stabilit ca scrolling-ul pasiv pe Facebook Twitter si Instagram afecteaza in mod negativ starea noastra emotionala."Cu cat participantii au folosit mai mult aceste platforme, individual sau in grupuri, cu atat mai negativ a fost efectul raportat atunci cand au raspuns la sondajele noastre aleatorii, de-a lungul unei perioade de 10 zile", a spus psihologul Derrick Wirtz.O mare parte a acestui fenomen pare sa fie legat de faptul ca utilizatorii de social media se compara mereu cu altii."Vizualizarea fotografiilor si actualizarilor care ii arata in mod selectiv pe altii intr-o lumina pozitiva ar putea face ca utilizatorii de social media sa se subestimeze si sa concluzioneze ca propria lor viata nu este, prin comparatie, la fel de buna", explica Wirtz.Echipa a desfasurat cercetari doar in randul studentilor, astfel ca rezultatele s-ar putea sa nu reflecte realitatea din comunitatea mai larga. Insa, acest studiu intareste alte studii, care au aratat ca folosirea pasiva a platformelor de social media are un impact negativ asupra starii de bine, noteaza Sciene Alert Pe de alta parte, alte studii indica faptul ca modul in care folosim social media este cel mai important factor al impactului asupra sanatatii.Un studiu mai amplu, desfasurat anul trecut, cu 400 de participanti, a descoperit ca folosirea acestor tehnologii virtuale poate imbunatati sanatatea mintala a oamenilor tineri.Astfel de rezultate contradictorii i-au facut pe cercetatori sa argumenteze ca modul in care social media este folosita e cel mai important factor al impactului asupra sanatatii. De asemenea, intelegerea modului prin care ar trebui sa petrecem timp in mediul online este deosebit de important acum, in timp ce incercam sa ne distantam fizic pentru a limita raspandirea virusului SARS-CoV-2.Alte studii au sugerat ca interactiunile pozitive si participarea la actiuni colective prin intermediul social media ar putea imbunatati starea de bine. Insa, acest lucru a fost posibil doar atunci cand participantii au postat in mod activ, ceece vine in sprijinul ideii ca atitudinea activa-interactiva este mai benefica pentru sanatatea noastra emotionala, decat cea pasiva.Totodata, oamenii de stiinta spun ca sunt necesare mai multe cercetari pentru a intelege mai bine daca platformele de social media care promoveaza interactiunea sociala pot aduce beneficii sanatatii.Intre timp, cel mai sigur este sa evitati cat de mult posibil comportamentul pasiv pe platformele de socializare.