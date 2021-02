Clienta unui magazin online, obligata sa stearga un review negativ de pe Facebook. Ce a scris romanca dupa ce i-a dat companiei o steluta

"Oare "furt" sa fie cuvantul potrivit?"

Magazinul, afectat "iremediabil"

Pana unde poate merge libertatea de exprimare

Versiunea clientei

Decizia judecatorilor

Un magazin online care vinde plante si obiecte de decor a dat-o in judecata pe o clienta care a lasat pe pagina de Facebook a companiei un review negativ. Totul a inceput in momentul in care clienta a comandat un "bradut impodobit in ghiveci" impachetat sub forma de cadou. Clienta a platit in avans si a cerut ca bradutul sa fie livrat la o adresa din Focsani, pe numele unei alte persoane decat cea care a facut comanda.Potrivit magazinului online, in momentul in care curierul a ajuns la Focsani, destinatarul a refuzat primirea, Fan Courier instiintand magazinul cu privire la acest lucru. Reprezentantii magazinului sustin ca le-au cerut celor de la Fan Courier sa incerce, totusi, sa livreze coletul. Cu toate acestea, in momentul in care a fost sunat, destinatarul a spus ca "nu stie nimic de niciun colet si ca nu doreste sa il ridice, desi a fost platit in avans".Intr-un final, dupa mai multe zile de discutii, coletul a ajuns la destinatie. Inainte de asta, clienta nemultumita si-a revarsat nervii pe pagina de Facebook a magazinului online, unde a "premiat" magazinul cu o stea si a lasat urmatorul comentariu: "Un serviciu absolut execrabil! Comanda platita si niciodata livrata, iar serviciul clienti sub orice critica! Nu imi vine sa cred ca astfel de institutii exista, oare "furt" sa fie cuvantul potrivit?!...Rusine, chiar in prag de Craciun...".In procesul deschis impotriva clientei, prin care a cerut si daune morale, dar si eliminarea review-ului negativ, magazinul online a aratat ca pachetul a fost livrat, dar intarzierea a fost cauzata de refuzul destinatarului de a prelua coletul.Compania care detine magazinul online a aratat ca review-ul si toate comentariile care au urmat in care parata a adresat numeroase expresii jignitoare si afirmatii calomnioase, aduc atingere dreptului la imagine si prestigiu, in mod iremediabil."Numerosi vizitatori si potentiali clienti au observat comentariile paratei, orice potential nou client, ba chiar si dintre cei care au comandat deja, dar cu care nu s-a stabilit o relatie de fidelitate, va fi influentat de acest review, avand in vedere ca, prin algoritmul Facebook, atunci cand o persoana viziteaza o pagina si nu s-a logat, ii vor aparea mai intai review-urile negative, precum si faptul ca, atunci cand o persoana cerceteaza review-urile unei companii, pentru a afla experientele celorlalti clienti, va apela mai intai la opiniile negative, dorind sa vada de ce alte persoane au fost nemultumite", a aratat magazinul in procesul deschis impotriva clientei.Firma care detine magazinul online a mai aratat ca "fapta paratei este cu atat mai grava cu cat locul unde a ales sa adreseze afirmatiile defaimatoare nu este un profil care poate fi vizualizat doar de prieteni, ci este o pagina a unei companii ce realizeaza vanzari, in proportie de 90% online, aceasta pagina putand fi vizitata de oricine"."Libertatea de exprimare nu trebuie sa afecteze reputatia si drepturile altei persoane, exceptie facand cazurile in care persoana actioneaza cu buna-credinta in scopul informarii corecte si judicioase a publicului, parata neactionand in acest sens, urmarind doar satisfacerea unui interes personal, prin publicarea unor articole denigrante si calomnioase la adresa reclamantei", a mai aratat compania.Reprezentantii magazinului au mai aratat ca "demersurile paratei au fost in sensul agravarii si a producerii de alte prejudicii reclamantei, incitand clientii, in comentariile ce au urmat review-ului, sa nu achizitioneze produse/servicii de la reclamanta"."In comentarii s-au implicat si alti clientii, unul dintre acestia stergandu-si un review pozitiv pe care il lasase anterior si nu a mai efectuat nicio comanda la reclamanta, desi anterior plasase doua comenzi de valori considerabile", a s-a mai plans compania.In proces, clienta magazinului s-a aparat sustinand ca verificand statusul comenzii, a observat ca aceasta a fost mai intai anulata, iar, ulterior, a fost livrata la destinatar. Cu toate acestea, dupa ce a luat legatura cu destinatarul a constatat ca, in realitate, produsul in cauza nu a fost livrat si a luat legatura cu magazinul online, care i-a comunicat ca informatiile plasate in contul de client al paratei sunt eronate si ca pachetul nu a fost inca livrat.Pentru ca nici la trei zile de la data la care ar fi trebuit sa fie livrat coletul nu a ajuns, clienta a contactat din nou magazinul, spunand ca destinatarul nu a fost niciodata contactat de curier. "Un reprezentant al reclamantei i s-a adresat pe un ton agresiv si i-a comunicat ca livrarea este imposibila intrucat produsul este unul perisabil", s-a mai plans clienta, sustinand ca nu a reusit sa ia legatura nici cu firma de curierat.Clienta a spus ca doar dupa review-ul negativ destinatarul a fost contactat pentru a-i fi anuntata livrarea. Femeia a aratat ca destinatarul a intrebat curierul daca s-a mai incercat o livrare in trecut a respectivei comenzi, insa acesta a raspuns ca nu. Clienta a mai subliniat ca in urma realizarii livrarii a sters comentariile amenintatoare pe care le lasase la review-ul in cauza.In urma procesului, Judecatoria Sectorului 6 a obligat clienta sa stearga review-ul aratand ca au fost depasite limitele libertatii de exprimare."In ceea ce priveste afirmatia paratei referitoare la faptul ca livrarea comenzii nu a fost realizata niciodata, aceasta nu are o baza reala, intrucat, desi pana in momentul postarii review-ului in cauza pe pagina de Facebook a reclamantei livrarea nu se realizase, astfel cum rezulta din statusul comenzii, comanda paratei a fost livrata ulterior."De asemenea, prin utilizarea cuvantului "furt", parata a lasat sa se inteleaga ca reclamanta ar fi savarsit o fapta din sfera ilicitului penal, fara a avea vreo baza factuala pentru aceasta afirmatie. In ceea ce priveste afirmatia dintr-unul dintre comentarii cu privire la imposibilitatea reclamantei de a-si onora comenzile, afirmatie ce are un caracter general, nici aceasta nu este sustinuta de o baza factuala satisfacatoare, imprejurarea ca o anumita comanda nu a fost livrata pana la o anumita data, nefiind suficienta pentru a indreptati o asemenea concluzie", se arata in sentinta.Judecatorii au mai aratat ca clienta "a actionat cu rea-credinta, depasind astfel limitele dreptului sau la libera exprimare si incalcand dreptul reclamantei la buna reputatie intrucat a facut afirmatii despre parata de natura a-i afecta buna reputatie, fara a avea dovezi in acest sens"."In plus, instanta are in vedere si faptul ca parata a postat review-ul in cauza pe pagina de Facebook a reclamantei, acesta fiind un spatiu public, ceea ce creeaza premisa ca afirmatiile sale sa fie cunoscute de publicul larg, aceasta fiind si intentia paratei, ca mesajul sau cu privire la serviciile reclamantei sa fie receptat de catre alti clienti sau potentiali clienti ai reclamantei, rezultat ce a si fost atins, astfel cum rezulta din faptul ca au fost postate comentarii la review-ul in cauza si de catre alti utilizatori ai platformei de socializare", a mai aratat Judecatoria Sectorului 6.In urma procesului, clienta a fost obligata sa stearga review-ul. Daunele morale solicitate de firma care detine magazinul online au fost respins pe motiv ca "desi producerea prejudiciului este evidenta, nefiind necesar sa se faca proba existentei lui, deoarece rezulta implicit din savarsirea faptei ilicite de catre parata, cu toate acestea reclamanta nu a adus niciun fel de dovezi in sensul cuantificarii prejudiciului suferit de catre aceasta".Sentinta a ramas definitiva dupa ce apelul declarat de firma care detine magazinul online a fost respins ca tardiv.