Situatie fara precedent in Australia. Facebook a blocat "din greseala" paginile site-urilor de stiri. Au fost afectate si pagini ale Guvernului

Toate paginile de Facebook ale site-urilor de stiri globale si locale sunt indisponibile.Anumite pagini ale Guvernului au fost de asemenea blocate, joi, insa Facebook a spus ulterior ca asta a reprezentat o greseala.Utilizatorii din afara tarii nu pot accesa pe platforma nicio publicatie australiana de stiri.Guvernul australian a criticat ferm actiunea, spunand ca demonstreaza "imensa putere de piata a acestor giganti digitali".Josh Frydenberg a spus ca blocarea accesului la informatii are "un impact urias asupra comunitatii". Aproximativ 17 milioane de australieni folosesc lunar reteaua de socializare.El a spus ca guvernul este hotarat sa adopte legea. "Cred ca actiunile lor (Facebook, n.r.) de azi sunt inutile si gresite", a spus Frydenberg. Google si Facebook s-au opus legii pentru ca, spun reprezentantii lor, nu reflecta modul de functionare a internetului si "sanctioneaza" inechitabil platformele lor.Spre deosebire de Facebook, Google a semnat recent acorduri de plata cu trei entitati media majore din Australia.Actiunea Facebook a venit la cateva ore dupa ce Google a fost de acord sa plateasca companiei News Corp a lui Rupert Murdoch pentru continutul de pe site-urile de stiri pe care le detine.Autoritatile australiene au elaborat legea pentru "a echilibra balanta" profiturilor intre gigantii tehnologici si entitatile media. Din fiecare 100 de dolari australieni (77 de dolari americani) cheltuiti pe reclama in media australiene astazi, 81 de dolari australieni merg catre Google si Facebook.Facebook a spus ca trebuie sa aleaga intre "a incerca sa se conformeze unei legi care ignora realitatile acestei relatii sau sa nu mai permita continutul informativ in serviciile din Australia". "Cu mare tristete, alegem varianta din urma", a anuntat.Legea cauta "sa sanctioneze Facebook pentru continut pe care nu l-a luat sau nu l-a cerut", a spus managerul regional William Easton.Facebook a adaugat ca a ajutat publisherii australieni sa castige circa 407 milioane de dolari australieni anul trecut prin referinte, dar pentru sine, "castigul platformei din stiri este minim".Sub incidenta acestei restrictii, publisherii australieni nu pot partaja vreun link pe paginile lor de Facebook.Schimbarea operata de Facebook nu permite australienilor accesul nici la mai multe agentii cheie guvernamentale, inclusiv politia si serviciile de urgenta, departamentul de sanatate si Biroul de Meteorologie.Au fost afectate si pagini ale unor organizatii caritabile, politicieni, grupuri sportive si organizatii din afara sferei stirilor.Facebook a transmis apoi un comunicat in care a spus ca aceste pagini au fost "afectate din greseala" si vor fi restabilite, desi nu a oferit un termen limita.Majoritatea australienilor au criticat actiunea companiei. Unii au subliniat faptul ca Facebook reprezinta un mod esential de a primi informatii, actualizari privind pandemia si situatiile de urgnta din tara, in timp ce altii s-au aratat ingrijorati de faptul ca dezinformarea va circula acum liber pe platforma.Guvernul australian isi mentine pozitia privind legea propusa - care a trecut miercuri de camera inferioara a parlamentului. Ea va fi dezbatuta din nou in parlament joi."Vom legifera acest cod. Vrem ca gigantii digitali sa plateasca media traditionale pentru generarea de continut jurnalistic original", a spus trezorierul Josh Frydenberg, care a adaugat ca "intreaga lume urmareste ce se intampla aici".El a afirmat ca a avut o discutie cu seful executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, care a fost "constructiva", si ca Facebook, la fel ca Google, a negociat acorduri de plata cu organizatiile locale.Aceasta actiune "a venit in al 11-lea ceas" si a afectat reputatia site-ului, a mai spus el.