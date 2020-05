Zuckerberg nu vrea sa "arbitreze adevarul", Trump decide azi ce face cu companiile de social media

Ziare.

"Nu cred ca Facebook sau platformele de internet in general ar trebui sa fie arbitri ai adevarului", a spus Zuckerberg intr-un interviu care s-a transmis joi la postul de televiziune CNBC, adaugand ca este o "linie periculoasa".The New York Times a relatat anterior ca ordinul ar putea eroda protectia pentru aceste grupuri, in termeni de responsabilitate pentru continutul postat pe platformele lor.prin care isi exprima opozitia fata de votul prin corespondenta.Mentiunea indica faptul ca presedintele face afirmatii false ca votul prin corespondenta ar duce la fraude masive, in contextul unei dispute intre democrati si Trump in legatura cu extinderea posibilitatilor prin care populatia sa isi exprime votul in acest an electoral pe fondul pandemiei.Trump a sustinut ca vocile conservatoare sunt reduse la tacere si, daca acest lucru continua,Zuckerberg a spus ca, desi Facebook nu vrea "sa stabileasca ce este adevarat si ce este fals" in privinta discursului politic,"Exista limite si le vom aplica", a declarat el."Dar cred ca, in general, trebuie sa permitem existenta cat mai multor voci posibile, si sa acordam un respect special discursului politic", a mai spus co-fondatorul Facebook.