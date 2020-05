A propus o solutie robotizata, dar a fost ignorat de statul roman: Cum ar fi fost daca, la sosirea in spital, doctorii ar fi stiut ca e un potential infectat? #Interviu

Sunt robotii o solutie in spitale unde personalul medical este suprasolicitat si expus riscului imbolnavirii?

Putem spune ca un robot bine programat poate inlocui cu succes un interlocutor stresat, obosit, poate izolat de famile de foarte mult timp?

Un lucru de care omul de rand se teme este faptul ca robotii ii vor fura locul de munca. Ce raspuns aveti pentru ei?

Cum va arata Romania in urmatorul deceniu?

Tot el a venit cu o solutie robotizata pentru verificarea carantinarii obligatorii, insa, din pacate, solutiile digitale smart nu au fost o optiune in aceasta criza pentru statul roman, povesteste Bogdan Florea, CEO Connections Compania sa este lider pe piata de digital transformation din Romania, find specializata in Intelligent Automation, IT Infrastructure Support, Digital Business Process Management si Software Development On Demand.El recunoaste ca automatizarea, digitalizarea si robotizarea deschid astazi orizonturi infinite, insa este sceptic cu privire la capacitatea Romaniei de a fi suficient de deschisa la tot ce este nou."Cred ca Romania va arata, in urmatorii 10 ani, ca un bazar: aici roboti, dincolo stampile, dupa gustul fiecaruia", spune Bogdan Florea.Prima forma de automatizare a fost un porumbel propulsat de vapori, cavernos, realizat din lemn, umplut cu aer sub presiune. A fost construit de matematicianul grec Archytas.A urmat ceasul mecanic, in secolul XIV, si apoi, trecand prin toate stadiile evolutiei civilizatiei umane, ajungem in 1954, anul nasterii robotului industrial, cand George Devol a patentat "transferul programat de articole", in fapt un robot, numit Unimate, care a fost folosit pentru prima data in mediul industrial de General Motors pentru sudura.Programele pentru acest robot au fost salvate sub forma de comenzi directionate pentru motoare pe un cilindru magnetic. Din acest moment se introduc roboti industriali ca UNIMATE in multe domenii ale productiei fiind permanent dezvoltati mai departe pentru a putea face fata cererilor complexe care li se impun.Ulterior, robotii industriali au devenit o componenta esentiala a fabricilor din intreaga lume. In secolul XXI, stiinta a atins niveluri de nebanuit in trecut, robotul Sophia fiind un exemplu in acest sens.Pus in functiune in 2016, robotul cu aparenta umana, cu trasaturi care amintesc de faimoasa regina antica Nefertiti, inglobeaza elemente de inteligenta artificiala care simuleaza rationamentul uman si are capacitate de invatare.O categorie importanta in gama robotilor este reprezentata de robotii software - aplicatii care pot urma reguli din ce in ce mai complexe, eventual cu aplicarea unor rationamente stimulate de algoritmi de inteligenta artificiala, pentru a realiza diverse activitati utile.Rasa umana este de-abia in zorii coabitarii cu robotii. Dincolo de reprezentarea imagistica alimentata de filmele de science fiction, in care robotii au aparenta umanoida, robotii inseamna prelungirea vointei si creativitatii umane.Aparitia robotilor in contextul Covid-19 in peisajul public are un substrat utilitar, dar, in acelasi timp, unul de marketing. Intr-adevar, se pot implementa, prin roboti mecanici, functii diverse care inlocuiesc, partial, personalul TESA.Cam aici se opreste interventia lor in actul medical.Se poate preveni, intr-o oarecare masura, infectarea acestei categorii de lucratori sanitari, doar ca, din statistici, cei mai expusi sunt, totusi, doctorii si asistentele, a caror munca nu poate fi acoperita de roboti, deocamdata.Anamneza, interviul initial, preluarea datelor in timpul unei consultatii, sunt actiuni la limita de jos a activitatii medicale care, de asemenea, pot fi realizate de robotii software.In felul acesta, la sosirea in unitatea medicala, doctorii ar fi stiut ca au de-a face cu un potential infectat si s-ar fi putut proteja pana la validarea testului.In plus, verificarea carantinarii obligatorii s-ar fi putut face printr-un sistem relativ usor de implementat cu roboti software, care sa apeleze toate persoanele aflate in carantina si sa le puna intrebari despre starea de sanatate si despre alte elemente care ar fi putut sa evalueze probabilitatea de infectare, respectarea carantinei etc.S-ar fi evitat, astfel, posibile contaminari ale personalului care verifica izolatii la domiciliu/carantinatii si, in plus, costurile aferente. Din pacate, solutiile digitale smart nu au fost o optiune in aceasta criza pentru statul roman.Robotii software, deocamdata, pot prelua functii primare, taskuri simple, repetitive, bazate pe criterii definibile obiectiv, si pot lua decizii pe baza de rationamente de tip: IF...THEN...ELSE...Pot sustine dialoguri-surogat, cu scenarii de dialog foarte bine proiectate de specialisti.Nu pot, in niciun caz, sa ia decizii cu impact, sa evalueze interdisciplinar starea de sanatate si sa prescrie tratamente sau pasi de urmat in evaluarea conditiei unui pacient.Cu siguranta, etapele interviului si anamnezei pot fi preluate, in mare masura, de roboti software, ca si functia sistemului medical care transcrie observatiile doctorului in timp real.Robotii software pot genera atentionari pentru respectarea unui tratament, pot monitoriza simptome si evolutii ale bolii, daca pacientul interactioneaza cu ei si coopereaza, deci sunt zone in care pot aduce valoare si degrevare de activitati mai putin sofisticate.Digitalizarea are marele avantaj ca ne ajuta sa ne conservam lenea si sa provocam progresul. Ne ajuta sa scapam de rutina si irelevanta in joburile noastre si sa fortam creativitatea sa iasa la suprafata.Activitatile economice si sociale nu se pot desfasura fara ajutorul oamenilor.Oamenii vor trebui sa isi dezvolte vocatiile creative - in sensul larg al cuvantului - si sa lase task-urile lipsite de orizont, asa numite "operationale", pentru asistenti digitali (roboti).Valoarea adaugata a produselor si serviciilor generate de economia mondiala nu poate decat creste (nu are alta solutie), folosind forta de munca eliberata de rutina, pentru a stimula inovatia. Deci, nu, oamenii nu vor ramane fara joburi, pentru ca evolutia umanitatii va genera cererea crescuta pentru noi roluri in piata muncii.Viziunea mea, in ceea ce priveste digitalizarea Romaniei, este, mai degraba, pesimista.Parafrazandu-l pe Malraux: "Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc", as spune ca urmatorii 10 ani in Romania, fie vor insemna digitalizare, fie catapultarea in bezna.Sper la prima, ma astept la a doua.Poate suna dramatic si cu tuse voit ingrosate, dar nu ma face nimic sa sper ca "declaratiile online" nu se vor mai depune "la etajul 2", in 2030.Este vorba de combinatia letala intre coruptie, ignoranta, autosuficienta si neputinta. Singurul imbold poate fi, ca de altfel de atate ori, cel extern, ne place sau nu.Pana atunci, digitalizarea va ramane in mentalul colectiv ca fiind reprezentata de folosirea smartphone-urilor, utilizarea platformelor de comunicatii pentru scoala on-line surogat si, eventual, automatele de bonuri de ordine din salile de asteptare ale primariilor.Acceptarea asumata a faptului ca informatia trebuie digitizata complet pentru a putea fi transparenta si interpretabila, analizabila, actionabila este destul de departe.Imaginati-va un stat roman care sa permita (nu sa oblige, evident), 99% interactiune digitala intre administratie si cetatean. Eu nu pot sa imi imaginez asa ceva, deocamdata.Deci, ca raspuns: cred ca Romania va arata, in urmatorii 10 ani, ca un bazar - aici roboti, dincolo stampile, dupa gustul fiecaruia.