Microsoft isi inlocuieste jurnalistii cu roboti

Decizia face parte dintr-o reevaluare a afacerilor companiei, sustin reprezentantii acesteia. "Ca toate companiile, ne evaluam afacerea regularitate. Acest lucru poate avea ca rezultat cresterea investitiilor in anumite domenii si, din cand in cand, o redistribuire in cazul altora. Aceste decizii nu sunt rezultatul actualei pandemii", se precizeaza intr-o declaratie de presa citata de BBC La fel ca alte companii din domeniu, Microsoft plateste diverse organizatii media pentru a le folosi continutul pe site-ul sau, insa angajatii sai sunt cei care se ocupca de selectia stirilor si de modul in care acestea sunt prezentate.In jur de 50 de coloraboratori isi vor pierde jobul la sfarsitul lunii iunie ca urmare a acestei decizii, insa compania va patra o echipa de jurnalisti full-time.Unii dintre jurnalistii concediati avertizeaza ca noul sistem ar putea sa intampine probleme in ceea ce priveste respectarea principiilor editoriale stricte ale site-ului, existand riscul sa fie publicate subiecte neadecvate.C.S.