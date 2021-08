Ofertă pe piața muncii din România: job plătit cu 450 euro/ zi la o companie de consultanţă în IT

Informația a fost prezentată de site-ul de recrutare Bestjobs.ro și transmisă în cadrul emisiunii ”Ora de profit.ro” de la Prima TV.Este vorba despre un job full time, dar temporar, pentru o companie de consultanţă în IT din Marea Britanie, care angajează specialişti şi consultanţi IT pentru clienţi din ţări din Europa şi Asia pentru industria auto.Potrivit best jobs, postul este unul pe bază de contract recurent de şase luni, căutându-se un candidat senior, cu experienţă solidă în domeniu şi vorbitor de limbă germană. Denumirea job-ului este de ” windows N3 desktop support”, iar printre atribuţii se numără asigurarea suportului informatic pentru sistemele tehnologice de producţie ale clientului.În afara celui mai bine plătit job al săptămânii, platforma bestjobs a realizat pentru ”Ora de profit.ro” şi un top 3 al celor mai mari salarii. Astfel, pe locul 1 se află o poziţie de director de vânzări pentru o companie din Cehia din domeniul financiar, care să se ocupe de tranzacţii internaţionale şi schimb valutar. Aplicanţii trebuie să aibă experienţă în domeniu de peste 5 ani, iar job-ul presupune relocare, pentru care se oferă pachet de beneficii. Salariul este de 5.000 de euro pe lună.Pe locul doi în topul salariilor se află poziţia de ”accounts payable specialist” pentru o companie multinaţională cu sediul în Bucureşti. Job-ul se poate face remote, dar se cere obligatoriu limba franceză şi experienţă medie în domeniu. Atribuţiile postului sunt procesarea fluxului de facturi pentru clienţii companiei. Salariul: 2.500 de euro pe lună.Pe locul trei se află un post de ”tehnician de calitate” într-o multinaţională cu sediul şi punct de lucru în Cluj-Napoca. Se cer studii în domeniu şi experienţă de până la 5 ani pe un post similar. Salariul este de 2.000 de euro pe lună.De remarcat, au transmis cei de la bestjobs, este faptul că volumul mare de candidaţi pentru angajare din luna iulie începe să se reflecte acum în angajări efective, acestea crescând în prima săptămână din august cu 15% faţă de ultima săptămână din iulie.De departe, cel mai bun oraş pentru angajări a fost şi săptămâna aceasta Bucureştiul, iar cele mai multe job-uri au fost adjudecate în:vânzări (reprezentant vânzări, consultant vânzări, asistent vânzări);finanţe/contabilitate (specialist financiar, facturare şi procesare plăţi);IT (engineering, programare, dezvoltare, analiză date);managementcall center/suport clienţi (mai ales job-uri tehnice şi cu cerinţe de limbi străine – franceză, germană, olandeză, cehă).Angajatorii care au înregistrat cele mai multe aplicări săptămâna aceasta, potrivit bestjobs, a fost o companie din domeniul energetic şi un retailer de încălţăminte care angajează în şase oraşe din ţară.În ceea ce priveşte cele mai dorite domenii pentru job-uri remote, acestea au fost IT (locul 1), marketing (locul 2) şi call center/client service (locul 3).Nu în ultimul rând, job-ul cu cele mai multe aplicări săptămâna aceasta a fost cel de ”customer support” pentru un magazin online românesc de produse bio. Job-ul este remote, iar compania are sediul în Bucureşti.Topul celei mai mari oferte de job-uri:- În funcţie de judeţ:BucureştiTimişClujBraşov- În funcţie de oraş:BucureştiTimişoaraCluj-NapocaBraşov- În funcţie de domeniu:VânzăriITFinanţe contabilitateTopul celei mai slabe oferte de job-uri:- În funcţie de judeţ:BrăilaMaramureşBacău- În funcţie de oraş:BuzăuBaia MareBrăila- În funcţie de domeniu:EducaţieLegalSector publicTopul celei mai mari cereri de job-uri:- În funcţie de judeţ:BucureştiTimişBraşovCluj- În funcţie de oraş:BucureştiTimişoaraCluj-NapocaBraşovÎn funcţie de domeniu:VânzăriFinanţeITTopul celei mai slabe cereri de job-uri:- În funcţie de judeţ:MaramureşSuceavaNeamţ- În funcţie de oraş:Satu MareBuzăuPiatra Neamţ- În funcţie de domeniu:EducaţieTurism/HORECAMedicină/SănătateTop aplicări pentru job-uri în funcţie de vârstă:24 – 34 de ani (31,4%)35 – 44 de ani (21,5%)45 – 54 de ani (19,1%)18 – 25 de ani (11,6%)55 – 65 de ani (10,3%)65+ ani (6%)Top aplicări pentru job-uri în funcţie de experienţă:Middle – 43%Entry-level – 40%Senior – 12%Executive – 5%