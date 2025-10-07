6 din 10 romani cu smartphone il folosesc cand se uita la TV Interviu

Cand folosesc romanii cel mai mult smartphone-ul? Care vor fi dispozitivele care vor revolutiona industria IT in viitorul apropiat? Cum a fost anul 2014 pentru acest domeniu?

Pentru a raspunde la aceste intrebari, Ziare.com a stat de vorba cu Traian Nastase si Andrei Canda, managing partners la firma de cercetare iSense.Solutions.

Ei ne-au precizat ca un eveniment notabil anul trecut a fost intrarea pe piata din Romania a companiei poloneze Kruger&Matz, dar si ca telefoanele inteligente au potentialul de a ne schimba modul de viata.

Mai mult, potrivit studiilor lor, mai mult de 3 din 10 romani au smartphone si il folosesc in special in timp ce urmaresc televizorul, cand asculta muzica sau atunci cand navigheaza pe Internet de pe tableta sau calculator.

Care au fost cele mai importante momente din 2014 pentru industria smartphone-urilor si tabletelor?

Andrei Canda: Lansarile de noi smartphone-uri si tablete de catre principalii producatori reprezinta mereu evenimente importante pentru piata. Anul trecut, cele mai notabile au fost lansarea iPhone 6 si 6+, precum si lansarea terminalelor Samsung Galaxy S5 si Samsung Alpha.

Ads

Si Black Friday a reprezentat un eveniment semnificativ pentru industria smartphone-urilor si tabletelor, deoarece acestea au fost principalele produse achizitionate cu aceasta ocazie (13% dintre cei care au facut cumparaturi de Black Friday au optat pentru smartphone-uri).

De asemenea, un segment important il constituie smartphone-urile si tabletele entry si middle level, care au ca adresabilitate masele largi de consumatori.

Un eveniment notabil in 2014 a fost intrarea pe piata din Romania a companiei poloneze Kruger&Matz, care, alaturi de Allview, Evolio, Eboda si alte marci similare, va creste competitivitatea pietei smartphone-urilor si a tabletelor care se adreseaza acestui public.

Care a fost situatia acestei industrii in Romania in 2014 si ce schimbari preconizati pentru 2015?

Traian Nastase: Tehnologiile care se dezvolta in jurul smartphone-urilor vor fi din ce in ce mai importante pentru consumatori si chiar au potentialul de a le schimba modul de viata.

In tara noastra unele aplicatii, cum ar fi MoBuy, iti permit deja sa efectuezi plati la case utilizand doar telefonul. Companii mari care au revolutionat industria de transporturi, cum ar fi Uber, si-au exprimat intentia de a intra pe piata din Romania cu propriile servicii si aplicatii de smartphone.

Ads

Ca fenomen, consider ca utilizatorii vor deveni din ce in ce mai dependenti de smarthone-urile lor. Acest fapt va plasa industria telefoanelor inteligente intr-o pozitie privilegiata. Practic, smartphone-urile vor deveni instrumentele de care vom avea nevoie pentru a ne trai viata in ritmul in care ne-am obisnuit si vom investi in ele pentru a ne satisface nevoile.

Cati bucuresteni vor sa-si cumpere un smartphone si cati bani ar da - Samsung e regele

Ce dispozitive vor deveni "the next big thing"?

Traian Nastase: Smartphone-urile sunt deja "the next big thing". In prezent, mai mult de 3 din 10 romani folosesc un smartphone. Conform datelor noastre, 86% dintre acestia nu pleaca niciodata de acasa fara smartphone si 83% si-au utilizat smartphone-ul pentru a se informa despre produsele pe care doreau sa le cumpere.

Asadar, importanta smartphone-urilor in viata consumatorilor este imensa. Consumatorul se ataseaza de smartphone-ul lui. Ele sunt practice, utile, la indemana si influenteaza atat viata consumatorilor, cat si modul in care brandurile ar trebui sa interactioneze cu acestia.

Ads

Alte dispozitive portabile, cum ar fi ceasurile inteligente sau ochelarii inteligenti Google Glasses, par a fi mai putin adoptate de consumatori. Pentru ele, pe langa modul in care arata, cuvantul cheie este utilitatea. Consideram ca ele vor capata o importanta mai mare in conditiile in care isi vor dovedi o utilitate mai mare pentru consumator.

Se muta traficul pe Internet de pe calculatoare pe dispozitivele mobile?

Traian Nastase: Consideram ca smartphone-urile mai degraba completeaza traficul de internet de pe computere/laptopuri si nu genereaza un transfer. Ele sunt importante pentru ca ofera acces permanent la informatie din orice locatie, element ce lipsea pana acum, precum si mai multe puncte prin care brandurile pot interactiona cu consumatorii.

Studiile iSense.Solutions arata ca 63% dintre utilizatorii de smartphone-uri le folosesc in timp ce urmaresc televizorul, 53% in timp ce asculta muzica, 48% in timp ce navigheaza pe Internet de pe tableta sau calculator. De aceea, smarpthone-urile pot fi luate in considerare de companii pentru a fi incluse in campanii cross-media, in campanii prin care consumatorul poate fi abordat prin mai multe canale de comunicare in acelasi timp.

Ads

Cu siguranta, din acest fapt vor avea de castigat companiile inovatoare, care vor avea din timp pusa la punct o strategie de marketing pentru smartphone-uri, integrata cu strategia de marketing generala. Lucrurile evolueaza foarte rapid, iar cei care nu si-au stabilit o strategie de marketing pentru smartphone-uri au deja de pierdut.

Romania se afla pe primele locuri in topul celor mai mari viteze de download din lume. Cum s-a ajuns la aceasta performanta? Este un avantaj pentru tara noastra?

Andrei Canda: Tara noastra a avut un start mai lent in ceea ce priveste adoptarea Internetului, dar acest lucru a dus la un fenomen interesant: am sarit peste tehnologiile incipiente, care erau mai lente, si am adoptat direct tehnologiile mai performante.

De asemenea, ne bucuram de o piata foarte competitiva in ceea ce priveste ofertele de acces la internet. De pe urma acestui fapt, desigur, consumatorul a avut de castigat, deoarece companiile s-au straduit sa vina cu oferte mai bune decat competitorii.

Ads

Banda larga de acces la Internet ne-a permis sa beneficiem la maximum de avantajele lui, in special de continutul multimedia bogat ce poate fi accesat de consumator. Acest fapt ne deschide mai multe oportunitati pentru care putem folosi Internetul.

De asemenea, ofera si marcilor mai multe modalitati de a intra in dialog cu consumatorul, de a interactiona cu el prin modalitati multimedia variate si creative. Per total, faptul ca Internetul a inceput sa fie adoptat mai tarziu la noi s-a transformat intr-un avantaj.

Ads