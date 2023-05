Avertismentul expertilor: Toti posesorii de smartphone sunt tinte

Foto: First Post

Piata telefoanelor inteligente s-a dezvoltat vertiginos in ultimii ani, iar piratii cibernetici au profitat de acest lucru si au intensificat atacurile informatice catre aceste dispozitive, profitand de naivitatea utilizatorilor mai ales in ce priveste navigarea pe Internet.

"Piata telefoanelor mobile este guvernata de inovatie si se concentreaza pe adaugarea functionalitatilor care au legatura tot mai mult cu marketingul decat cu masurile de securitate si respectul pentru viata privata", a declarat James Lyne, responsabilul pentru securitate globala in cadrul Sophos in ultima zi a Congresului mondial al telefoniei mobile.

Acesta a punctat responsabilitatea fabricantilor in ce priveste sensibilizarea insuficienta a consumatorilor in acest domeniu, in care mai putin de 40% utilizeaza un cod PIN de acces.

Producatorul sud-coreean Samsung a insistat, duminica, in timpul prezentarii modelului Galaxy S6 pe noua functionalitate de incarcare a bateriei fara a folosi dispozitivul la priza si pe functiile sporite ale camerei sale foto, insa nu a fost prezentata vreo informatie despre protectia sa antivirus.

In prezent ne confruntam la smartphone-uri cu probleme pe care le-am experimentat in urma cu 15 ani pe calculatoarele personale. Deja sunt tot mai multe probleme de securitate iar tinand cont de puterea lor de calcul smartphone-urile sunt veritabile calculatoare portabile, conectate la Internet in permanenta, a declarat Tanguy de Coatpont, directorul general Kaspersky Lab Franta.

Cel mai recent studiu al Kasperky Lab subliniaza ca 28% dintre utilizatorii de telefoane inteligente ignora aproape in totalitate programele malware orientate impotriva telefoanelor mobile, facand astfel jocul infractorilor cibernetici.

Cel mai suprinzator este faptul ca 26% dintre persoanele chestionate constientizeaza riscurile dar nu se ingrijoreaza deloc, insa aceasta iresponsabilitate provoaca de doi ani de zile infractorii cibernetici sa fructifice aceste avantaje ale telefoanelor inteligente.

Potrivit Alcatel-Lucent, 16 milioane de persoane la nivel mondial au cazut prada acestor atacuri in 2014.

Ne confruntam cu o crestere a atacurilor cu aproape 400% de la un trimestru la altul, insa chiar si asa ramanem departe de numarul atacurilor desfasurate asupra calculatoarelor personale, a indicat David Grout, directorul pentru Europa al Intel Security.

"Este un vector de risc din ce in ce mai important, pentru ca hackerii tin in mainile lor numeroase informatii personale (...) in special financiare", a adaugat David Grout.

In ce priveste modelele cu tehnologie de ultima generatie, mare parte nu sunt dezvoltate avand in vedere si conditiile de siguranta, cu exceptia telefonului Blackphone 2, prezentat luni la Barcelona, pe care producatorul sau Silent Circle il considera cel mai sigur impotriva atacurilor cibernetice si a programelor de supraveghere ale agentiilor de informatii.

Acest telefon ofera avantajul efectuarii unor convorbiri cifrate chiar daca cel care raspunde foloseste un telefon clasic.

Majoritatea atacurilor sunt desfasurate impotriva sistemului de operare mobila Android, ce functioneaza in regim deschis si este intalnit pe mai mult de 80% din aparatele mobile de pe piata, a declarat Tanguy de Coatpont de la Kasperky Lab.

Nici sistemul iOS al celor de la Apple, considerat de multi mult mai sigur decat Android de la Google, nu este pe deplin crutat. Luna trecuta, in Marea Britanie, versiunea pentru iPhone a aplicatiei de intalniri a comunitatii de homosexuali - Grindr - a fost sparta de hackeri, a dezvaluit Sean Sullivan, cercetator la F-Secure.

Majoritatea expertilor in securitate informatica recomanda instalarea programelor antivirus pentru scanarea traficului de internet si totodata descarcarea aplicatiilor dezvoltate numai de platformele oficiale, scrie AFP.