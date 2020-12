Cum sa mentii telefonul in stare optima de functionare

Chiar si in contextul vietilor noastre aglomerate, merita sa avem grija de telefonul mobil. Vei plati mai putin pentru reparatii (cand si daca va fi cazul) si il vei folosi cu mai multa placere pe termen lung, ceea ce inseamna ca vei obtine mai multi bani pe el cand vrei sa faci un upgrade.Iata cum poti sa mentii telefonul mobil in cea mai buna stare de functionare:Echipele de designeri investesc multe luni de zile, chiar si ani, pentru a perfectiona felul in care arata si se simte telefonul cand este folosit. Pare o pierdere sa-i pui o husa si sa-i reduci din finetea si eleganta de la inceput.Insa, cu siguranta nu vei regreta cand telefonul va fi bine dupa ce il scapi din neatentie sau neglijenta. In plus, multe huse arata la fel de bine (unele chiar mai bine) decat designul original - vezi aici oferta de huse pentru Huawei P40 Pro Nu cadea in capcana de a cumpara cea mai ieftina husa. Designul este important (si nu costa mult sa fie produs), insa rezistenta la soc este la fel de importanta.Nu tine telefonul mobil la un loc cu cheile, caci se poate zgaria cu usurinta. Alte obiecte grele din geanta (laptopul, tableta etc.) il pot, de asemenea, deteriora. Tine telefonul intr-o geanta sau buzunar separat pentru a evita orice fel de incident neplacut - sau foloseste un toc din piele naturala pentru curea de la HAVAA Bateriile isi pierd din capacitate in timp - bateria comuna cu litiu-ion tine intre 300 si 500 de cicluri de incarcare. Totusi, viata unei baterii poate fi extinsa. Specialistii in domeniu sugereaza ca acest interval 300-500 este valabil pentru incarcarile de la 0 la 100%, adica incarcari complete ale bateriei. Insa, daca vei incarca telefonul in serii mai scurte si vei mentine bateria mereu incarcata intre 40-80%, poti prelungi semnificativ durata ei. De asemenea, scoate-l de la incarcat cand ajunge la 100% pentru a evita uzura inutila a bateriei.Pe langa microbi si germeni, in baie exista multe surse de apa si umezeala. Il poti scapa in chiuveta, poate aluneca in dus sau, cel mai rau, scapa in vasul de toaleta. Chiar si aburul de la dus il poate afecta. Pe scurt: niciodata cu telefonul la baie!Chiar daca nu te duci cu telefonul la baie sau nu il folosesti in timpul serviciului, tot aduna multi microbi in aventurile sale. Datorita pandemiei cu Covid-19, regulile de igiena sunt mai stricte si trebuie sa le aplicam si telefonului mobil: este recomandat sa il curatam cu o solutie pe baza de alcool facuta acasa si cu o carpa care nu lasa scame.Temperaturile extreme, atat reci cat si calde, pot strica telefonul. Caldura este, in mod special, periculoasa - temperaturile crescute pot strica ecranul, componentele interne si bateria. Nu lasa telefonul expus la soare, pe caloriferul cald sau alte surse de temperatura inalta. Daca telefonul tau se incinge atunci cand se incarca, incearca sa-l scoti din husa (cu ocazia asta o poti curata si igieniza).