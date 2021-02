Cum sa prelungesti viata smartphone-ului tau

Companii precum Apple si Google au inceput sa lanseze smartphone-uri de abia in jurul anilor 2000, iar de atunci, marile companii lanseaza modele noi in fiecare an in incercarea de a isi mentine pozitia sau de a creste pe piata telefoanelor de tip smartphone. Cu toate acestea, un studiu de la HYLA Mobile arata ca oamenii incearca sa prelungeasca viata smartphone-urilor lor si doresc sa le schimbe cat mai rar. In 2016, media de ani pentru un smartphone era de 2.38 de ani. Pana in 2018, acest numar a crescut pana la 2.77 ani. Pentru iPhone-uri, ce sunt un pic mai scumpe, acest numar a crescut si mai mult, pana la 2.92 ani.Acum ca pretul pentru un flagship este destul de mare, atunci cand achizitionezi un telefon, te astepti ca acesta sa reziste macar 3 ani. Majoritatea laptop-urilor rezista intre 3 si 5 ani, in timp ce un laptop al carui pret sare de 4000-5000 de lei poate avea o durata de viata mult mai lunga. In mod normal, acest lucru ar trebui sa fie valabil si in cazul telefoanelor. Deci, cum putem prelungi viata smartphone-ului nostru?Multe persoane au impresia ca telefonul lor nu poate fi reparat sau chiar considera ca nu merita, gandindu-se ca consturile pentru reparatii sunt mari. In cazul telefoanelor de buget, o problema greu de reparat ar putea fi mai costisitoare decat telefonul in sine, iar in acest caz poti lua in considerare achzitionarea unui nou telefon. Insa, in cazul unui smartphone de 4000-5000 de lei sau mai mult gen iPhone 11, acesta merita sa fie reparat. Fie ca este vorba despre un ecran spart sau despre un defect al sunetului sau al conectivitatii la internet, acestea se pot repara destul de usor, desi impresia data de imposibilitatea inlaturarii carcasei (ca la modelele vechi de telefoane mobile tip Nokia, Sony Ericsson, etc.) este ca acestea se repara mai greu. Pentru a plati un pret corect, mergi la un service autorizat.Da, bateria smartphone-ului tau poate fi inlocuita si numai acest lucru poate prelungi substantial viata smartphone-ului tau. Bateriile vin cu un anumit numar de cicluri de incarcare si cu cat numarul acestora scade, cu atat performanta bateriei scade. Inlocuirea bateriei la 2 ani prelungeste cu mult viata telefonului si il si ajuta pe acesta sa functioneze mult mai bine. Este destul de usor de facut, iar majoritatea service-urilor cer preturi sub 500 de lei. De exemplu, pentru un iPhone 11, inlocuirea bateriei costa aproximativ 150 de lei.Pe langa baterie, una dintre componentele cele mai probabile sa se defecteze este ecranul. Este chiar una dintre componetele cele mai scumpe de inlocuit, deci protejarea sa este esentiala. Ce poti face este sa investesti intr-o folie de calitate si o husa anti-soc pentru a oferi extra protectie telefonului tau.Este foarte important sa repari telefonul cat mai repede prosibil in caz de s-a stricat. Ecranul, de exemplu, ar trebui inlocuit in cel mai scurt timp, intrucat poate afecta performantele telefonului in timp. Un geam spart nu este doar o problema estetica. Chiar si atunci cand iti scap telefonul in apa si il pui la uscat in orez, este recomandat sa il duci totusi la un tehnician pentru a il verifica. Apa poate ramane sub forma de vapori in interiorul telefonului si se poate forma rugina ce distruge componentele interioare.Pentru a prelungi viata smartphone-ului tau este important sa il cureti din cand in cand. Una din zonele ce aduna cea mai multa murdarie este portul de incarcare. Poti sa cureti port-ul usor folosind o scobitoare sau un ac pentru a scoate scamele. De asemenea, indeparteaza des carcasa si sterge-l adesea pentru a indeparta murdaria ce se poate strange. Si difuzoarele trebuie curatate adesea. Poti face acest lucru folosind un betisor de urechi si un pic de solutie speciala sau alcool. Te poti folosi si de o pompita de aer pentru a sufla praful din zonele greu accesibile.Smartphone-urile folosesc memoria telefonului si pentru a executa anumite cerinte, iar atunci cand te apropii de utilizarea a 80% din memoria interna, vei observa cum telefonul tau se va misca mai lent. Pentru a tine telefonul curat, sterge aplicatiile pe care nu le mai folosesti, muta poze si filmari pe un calculator sau pe o forma de stocare vituala de tip drive si utilizeaza functia de curatare. Majoritatea telefoanelor au in setari aceasta functie pentru a scapa de fisiere nefolositoare.