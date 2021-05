Huaweistore.ro vine cu vouchere de 6.000 lei si posibilitatea de a castiga un HUAWEI Mate Xs

Lansarea magazinului online propriu a fost marcata printr-un eveniment live, pe pagina de Facebook - HuaweimobileRO , eveniment la care au participat Wang Wei, Country Manager Huawei Consumer BG, Dan Cadar, Sabina Stirb, Marketing Director la Huawei, George Buhnici prin interventie online si Lidia Buble care a transmis un mesaj video despre lansarea magazinului. Evenimentul a fost prezentat de Dani Otil.Utilizatorii sunt invitati sa se inscrie la newsletter-ul dedicat pe https://consumer.huawei.com/ro/offer/#subscribe . La simpla inscriere, abonatii primesc un voucher de 100 de lei pe care il pot folosi pentru achizitia de produse din noul magazin, iar clientii care isi fac cont pe platforma primesc vouchere in valoare de 6.000 de lei pentru urmatoarele produse: Body Scale 3, Band 4, FreeBuds 3i, SOUND, WATCH GT 2, WATCH GT 2 Pro, MatePad, P40 Lite 5G, P40 Pro, MateBook D15 2021 si MateBook D14 2021.Printre produsele cu cele mai mari reduceri se numara telefoanele HUAWEI Mate 40 Pro si HUAWEI P40 Pro cu o reducere de 1.000 de lei, dar si notebook-urile HUAWEI MateBook D15 i5 2021 si HUAWEI MateBook D14 i5 2021 cu o reducere de 800 de lei. Laptopurile vin insotite de mouse si rucsac.Surprizele nu se opresc aici. Marele premiu consta in telefonul pliabil HUAWEI Mate Xs. La orice achizitie de cel putin 100 de lei clientii intra automat in tragerea la sorti pentru marele premiu in valoare de 10.999 lei. Consumatorii au timp sa se inscrie pana la finalul lunii mai.Noul Huawei Online Store contine toate categoriile de dispozitive proprii - smartphone, PC&tablete, wearables si audio - si este special creat pentru a-i mentine conectati in permanenta pe consumatori la produsele si ofertele speciale Huawei.Pentru mai multe detalii si inscriere la newsletter, vizitati site-ul Huawei Online Store.