Opt din zece copii iau contact cu un smartphone in primii trei ani de viata

Ziare.

com

"Inca de la cele mai mici varste (0-3 ani), copiii intra in contact si folosesc dispozitive de tip smartphone. Astfel, pana ajung la maturitate, acestia devin experti in ceea ce priveste functionalitatea acestor dispozitive.In timp ce categoria de varsta 0 - 3 ani intra in contact cu smartphone-ul cel mai des, prin intermediul parintilor (78%), observam ca posesia si utilizarea tabletelor creste o data cu intrarea acestora la gradinita, iar din gimnaziu incep sa utilizeze laptop sau computer personal", a aratat studiul Tech Kids, realizat de Starcom Romania in primul trimestru al acestui an.Copiii cu varsta de pana in trei ani incep sa foloseasca internetul cu ajutorul parintilor, in prima faza, ca o modalitate de a descoperi si de a invata lucruri noi. Studiul Starcom a aratat si faptul ca parintii considera ca dupa varsta de trei ani este adecvat sa isi lase copiii sa joace jocuri online, fiind de parere ca acestea le vor dezvolta abilitatile, atentia si viteza de reactie.Printre cele mai utilizate aplicatii, in randul copiilor cu varsta intre 4 si 18 ani, se numara Youtube, Whatsapp, Facebook si TikTok, iar unul din patru copii cu varsta cuprinsa intre patru si 18 ani, din mediul urban, detine in prezent o consola de jocuri, arata rezultatele studiului.Pentru toti copiii cea mai accesata aplicatie este Youtube, principala activitate pe Internet fiind aceea de a urmari video-uri online. Copiii cu varsta pana in 11 ani acceseaza in mai mare masura aplicatii precum: TikTok si WhatsApp, avand mai degraba un rol pasiv, arata studiul citat.Specialistii Starcom au observat ca dupa varsta de 11 ani, copiii incep sa utilizeze in mai mare masura retelele de socializare, Facebook si Instagram, unde au un rol mai activ: sunt creatori de continut, urmaresc activitatea prietenilor/cunostiintelor, comunica si se implica in diferite activitati online.Cele mai comune activitati realizate pe Internet in randul copiilor de toate varstele sunt jocurile si video-urilor online. Pentru copiii cu varsta intre 11 si 18 ani, prioritatile sunt legate de comunicare, de a fi conectat cu prietenii/colegii si cautarea de informatii utile pentru scoala.Pentru copiii cu varste cuprinse intre 11-18 ani, cele mai populare sunt jocurile online cu mai multi participanti, deoarece acestea le permit sa socializeze si sa interactioneze cu alti jucatori. De asemenea, acestia sunt mai atrasi de jocurile online de strategie."Daca pana acum 10-15 ani ideea de copilarie nu era cu mult diferita in ceea ce priveste activitatile de recreere intre generatii, in prezent putem vorbi de un val de generatii mult mai avansate si mult mai conectate cu tehnologia. Inca din primii ani de viata, un copil intra in contact cu diverse dispozitive electronice (smartphone, tableta, etc.), ajungand astfel pana la maturitate sa cunoasca si sa utilizeze aceste dispozitive mult mai bine comparativ cu proprii parinti.Tehnologia este un fenomen care creste semnificativ de la an la an si a carei evolutie o urmarim in cadrul mai multor categorii de varsta si segmente de consumatori. Se poate observa o tendinta tot mai accentuata de digitalizare si tehnologizare a activitatilor zilnice", a declarat Andreea Zanfir, Starcom Consumer Strategist.Studiul Tech Kids powered by Starcom Romania a intentionat sa analizeze relatia dintre copii si tehnologie, si sa ofere informatii despre abilitatile lor digitale, tipurile de jocuri preferate, principalele activitati online si cele mai accesate aplicatii de catre acestia, conform comunicatului citat.Cercetarea a fost realizata in perioada 28 februarie - 6 martie 2020, prin metodologia CAWI. Au fost intervievati 300 de parinti, cu varste peste 18 ani, din mediul urban, utilizatori de internet.Agentia Starcom, infiintata in 2000, este parte din reteaua Publicis Media Groupe.